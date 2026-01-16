Pordenone, tragedia in città: coppia novantenne trovata senza vita.

Nel cuore di Pordenone, una scena di silenziosa drammaticità si è consumata in una residenza di via Cimoliana, dove due coniugi, entrambi superati il traguardo dei novant’anni, sono stati scoperti privi di vita.

La notizia, inizialmente un vago presentimento, si è concretizzata nell’angoscia di un nipote, ultimo legame familiare di una coppia che non aveva eredi diretti.

Preoccupato per il prolungato silenzio e l’impossibilità di stabilire un contatto, il nipote ha prontamente attivato le autorità competenti, inoltrando una richiesta di soccorso al numero unico di emergenza 112.

Immediatamente mobilitati, i vigili del fuoco e il personale sanitario della Sores Fvg, l’azienda sanitaria regionale, si sono recati sul posto, affrontando l’urgenza con la professionalità che contraddistingue interventi di tale natura.

L’accesso all’appartamento, situato al terzo e ultimo piano di un edificio residenziale, ha richiesto l’intervento dei pompieri, i quali hanno scoperto la cruda realtà: due corpi inanimati giacevano sul pavimento di una stanza, avvolti in un’atmosfera di irreale quiete.

Nonostante i tentativi di rianimazione, i medici sanitari hanno dovuto desistere, constatando il decesso.

L’ipotesi di un atto violento è stata rapidamente esclusa, e le prime rilevazioni effettuate dai vigili del fuoco non hanno evidenziato la presenza di monossido di carbonio, un fattore che avrebbe potuto spiegare l’evento.

Tuttavia, l’assenza di una causa apparente solleva interrogativi e rende l’indagine ancora più complessa.

La polizia ha avviato accertamenti approfonditi, con l’obiettivo di ricostruire gli ultimi momenti di vita dei coniugi e di stabilire la causa precisa del decesso.

L’arrivo del medico legale, chiamato a eseguire l’autopsia e a fornire una valutazione medico-legale, rappresenta una tappa fondamentale per fare luce su questo tragico episodio.

Al di là della mera cronaca, il caso pone interrogativi sulla fragilità della vita e sull’importanza dei legami familiari, soprattutto in età avanzata.

La coppia, testimoni di decenni di storia, si è spenta in un silenzio inaspettato, lasciando un vuoto nella comunità e nel cuore del nipote, l’ultimo custode della loro memoria.

L’indagine è in corso, mentre la città di Pordenone si confronta con un lutto che investe l’intera comunità.