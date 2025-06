Premio Hemingway 2025: Cinque voci per il dibattito culturale.

Il Premio Hemingway 2025, un crocevia di voci e prospettive che si affacciano sul panorama culturale contemporaneo, celebra quest’anno cinque figure di spicco, ognuna portatrice di un contributo originale e significativo al dibattito intellettuale. L’evento, sostenuto dal Comune di Lignano Sabbiadoro e dalla Regione FVG, con il prezioso supporto di Fondazione Pordenonelegge.it, si configura come un’occasione imperdibile per un incontro ravvicinato con il pensiero e la creatività.La scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, autrice di romanzi che scavano nell’animo umano con acuta sensibilità e un linguaggio evocativo, riceve il prestigioso riconoscimento per la Letteratura. La sua opera, spesso intrisa di suspense psicologica e di una profonda riflessione sulla condizione femminile, si distingue per la capacità di sondare le zone d’ombra dell’esistenza, affrontando temi complessi come il potere, la colpa e la redenzione. L’incontro “La donna che fugge”, previsto per il 28 giugno, promette di offrire un’intima disamina del suo percorso artistico e delle sue ispirazioni.Accanto a lei, Cecilia Sala, giornalista dalla penna incisiva e dallo sguardo attento ai cambiamenti sociali e politici, riceve il premio come “Testimone del nostro tempo”. La sua capacità di interpretare e comunicare la complessità del presente, con lucidità e rigore, la rende una voce autorevole nel panorama del giornalismo italiano. Il Premio Nobel Venki Ramakrishnan, figura di riferimento nel campo della biologia molecolare e della cristallografia a raggi X, condivide con il pubblico l’anteprima nazionale del suo nuovo saggio “Perché moriamo. La nuova scienza dell’invecchiamento e la ricerca dell’immortalità” (Adelphi). Un’opera ambiziosa che affronta le sfide e le promesse della ricerca scientifica nel campo dell’invecchiamento, invitando a una riflessione profonda sul senso della vita e sulla ricerca di un futuro più longevo. L’incontro, in programma il 27 giugno, si preannuncia come un’occasione unica per dialogare con uno dei massimi esperti mondiali nel campo delle scienze della vita.Felicia Kingsley, scrittrice dalla raffinata sensibilità letteraria, riceve il premio per il suo contributo alla narrazione contemporanea. La sua esplorazione del mito e della letteratura, con un approccio originale e coinvolgente, la rende una voce apprezzata dai lettori di tutte le età. L’incontro del 27 giugno, dedicato al suo ultimo romanzo “L’amante perduta di Shakespeare” (Newton Compton), offrirà spunti di riflessione sul genio del Bardo e sulla forza eterna dei classici.Infine, Cesare Gerolimetto, fotografo e fotolibrista di grande talento, riceve il riconoscimento per la sua capacità di raccontare il mondo attraverso immagini potenti e evocative. Il dialogo con lo storico della fotografia Italo Zannier, in programma il 26 giugno, promette di offrire un’analisi approfondita del suo lavoro e delle sue influenze.L’edizione 2025 si apre il 25 giugno con una suggestiva lettura scenica de “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway, affidata all’attore Sebastiano Somma, un omaggio al grande scrittore americano, figura chiave per il premio che ne porta il nome. I dialoghi pubblici, programmati dal 26 al 28 giugno al Centro Congressi Kursaal, culmineranno con la cerimonia di premiazione, prevista per il 28 giugno alle 20.30 al Cinecity di Lignano, un momento di celebrazione e di ispirazione per tutti i partecipanti.