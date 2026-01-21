Referendum: Prefettura garantisce trasparenza e parità di accesso all’informazione.

Il prossimo 22 e 23 marzo si terrà un referendum confermativo volto a ratificare la legge costituzionale riguardante la riforma dell’ordinamento giudiziario e l’istituzione della Corte disciplinare.

In vista di questa importante occasione di partecipazione democratica, la Prefettura di Trieste ha diffuso linee guida operative, derivanti dalla normativa vigente, per garantire un contesto referendario trasparente, equo e rispettoso dei principi fondamentali che regolano la vita democratica.

Il fulcro di queste disposizioni risiede nell’applicazione rigorosa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che disciplina la parità di accesso ai mezzi di informazione e comunicazione politica durante l’intero periodo della campagna referendaria, a partire dalla data di convocazione dei comizi.

Questa norma cruciale mira a prevenire distorsioni e favoritismi, assicurando che le diverse posizioni in campo abbiano pari opportunità di essere espresse e ascoltate dall’elettorato.

Non si tratta di una limitazione della libertà di espressione, bensì di un meccanismo di bilanciamento volto a salvaguardare l’integrità del dibattito pubblico.

Un aspetto particolarmente rilevante è la restrizione imposta alle pubbliche amministrazioni.

Queste, durante la campagna referendaria, sono tenute a sospendere qualsiasi attività di comunicazione che non sia strettamente impersonale e indispensabile allo svolgimento delle loro funzioni essenziali.

Questa limitazione, apparentemente restrittiva, è volta a evitare che l’amministrazione pubblica, con la sua intrinseca autorevolezza e risorse, possa influenzare indebitamente il voto dei cittadini.

L’obiettivo è creare un terreno di gioco neutro, in cui le scelte dei cittadini siano basate su informazioni ponderate e libere da condizionamenti da parte di enti pubblici.

La legge n. 28 del 2000, pertanto, si configura come un pilastro fondamentale per la salvaguardia del processo democratico referendario.

Il rispetto scrupoloso di queste norme è essenziale per garantire che il voto espresso dai cittadini sia frutto di una libera e consapevole valutazione delle proposte in discussione, e non il risultato di un’ingerenza impropria da parte di attori privilegiati.

La campagna referendaria, per sua natura, è un momento di confronto di idee e di mobilitazione dell’opinione pubblica, e la sua correttezza e trasparenza sono prerequisiti imprescindibili per la legittimità del risultato finale.

L’impegno delle istituzioni, come la Prefettura, nel vigilare sul rispetto di queste disposizioni, testimonia l’importanza attribuita alla partecipazione civica e alla tutela dei principi costituzionali.