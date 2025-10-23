Regeni, processo sospeso: la Corte Costituzionale al vaglio della difesa.

La vicenda giudiziaria che coinvolge gli imputati egiziani nel processo relativo alla tragica scomparsa e morte di Giulio Regeni ha assunto una nuova, complessa piega.

La Prima Corte d’Assise di Roma, nel suo ruolo di garante del giusto processo, ha accolto una rilevante questione di costituzionalità, determinando una sospensione temporanea dei lavori e l’invio degli atti alla Consulta.

La decisione, presa a seguito di un’istanza avanzata dalle difese dei soggetti accusati, verte su un punto cruciale: l’interpretazione e l’applicazione dei diritti di difesa, con particolare riferimento al ruolo e alla modalità di nomina dei consulenti tecnici d’ufficio.

In sostanza, la Corte d’Assise ha valutato che la questione sollevata non è meramente marginale o manifestamente infondata, ma presenta un nesso diretto con la corretta e completa verifica dei fatti e delle prove oggetto del processo.

Si tratta, pertanto, di un elemento che incide significativamente sulla possibilità per gli imputati di esercitare pienamente il loro diritto a una difesa efficace e imparziale.

La nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, figure specializzate che hanno il compito di supportare il giudice nella comprensione di aspetti tecnici complessi, si pone spesso al centro di contenziosi.

Le modalità con cui vengono individuati, la loro indipendenza e la possibilità di influenze esterne sollevano interrogativi che, nel caso Regeni, si sono intensificati a causa della delicatezza e dell’importanza delle indagini, che coinvolgono un paese straniero e presuppongono una profonda conoscenza di dinamiche culturali, giuridiche e politiche specifiche.

La decisione di deferire la questione alla Corte Costituzionale riflette la consapevolezza della Corte d’Assise di trovarsi di fronte a un problema di interpretazione costituzionale che trascende i confini del singolo processo.

La Consulta, organo supremo della giustizia costituzionale, è chiamata a fornire un parere vincolante che chiarisca i limiti e le responsabilità degli organi giudiziari nell’ambito della garanzia del diritto di difesa e nell’individuazione dei consulenti tecnici.

La sospensione del processo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, sebbene possa generare ulteriore frustrazione nelle famiglie e nella società civile che aspirano a una rapida verità, rappresenta un momento cruciale per il rafforzamento del sistema giudiziario italiano e per la salvaguardia dei principi fondamentali che ne ispirano l’azione.

La decisione dimostra la sensibilità della magistratura romana verso la necessità di garantire un processo equo e conforme alla Costituzione, anche in un contesto così complesso e doloroso come quello rappresentato dalla scomparsa di Giulio Regeni.

L’esito della pronuncia costituzionale avrà un impatto significativo non solo sull’evoluzione del processo specifico, ma anche sulla prassi giudiziaria in materia di diritto di difesa e nomina di consulenti tecnici in processi complessi e di rilevanza internazionale.