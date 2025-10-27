Ritorno del castoro a Tarvisio: un’epopea per l’ecosistema alpino.

Il castoro, ingegnere silenzioso dell’ecosistema alpino, ha segnato un ritorno straordinario e significativo nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine.

Dopo un’assenza di quasi mezzo millennio, la sua presenza, documentata a partire dal 2018, testimonia un processo di ripopolazione naturale proveniente dalla regione austriaca della Carinzia, precisamente dal bacino idrografico del Gail.

La sua migrazione, un’epopea fluviale attraverso il Gail, il Gailitz, la Slizza e infine il Rio Bianco, culminata nella valle dei Laghi di Fusine, rappresenta non solo un evento zoologico di rilievo, ma un indicatore di salute ambientale e di potenziale recupero della resilienza ecologica del territorio.

L’arrivo di questi sei individui – il numero attuale stimato – non deve essere interpretato come un mero ritorno di una specie estinta localmente, ma come l’attivazione di un complesso meccanismo di innesco di processi di rigenerazione ecologica.

Il castoro, con la sua attività di ingegneria naturalistica, modifica attivamente il paesaggio, creando invasi artificiali – le celebri dighe – che alterano la dinamica idrologica dei corsi d’acqua.

Questo intervento, seppur localmente fonte di preoccupazioni legate al controllo del deflusso e al rischio di allagamenti minori, genera una miriade di effetti positivi a cascata.

La creazione di zone umide, grazie alla sbarramento dei corsi d’acqua, favorisce la biodiversità in maniera esponenziale.

Habitat precedentemente degradati o marginali vengono trasformati in oasi di vita, accogliendo una gamma diversificata di specie che ne traggono beneficio.

La presenza del castoro ha già favorito il ritorno di mammiferi come la lontra, predatori apicali che regolano le popolazioni di pesci e altri animali acquatici.

Insieme a loro, la fauna anfibia e rettiliana, le innumerevoli specie di insetti acquatici, come le libellule, e i crostacei, come il gambero di torrente, trovano rifugio e risorse in questi nuovi ecosistemi.

L’impatto positivo del castoro non si limita alla sola fauna acquatica.

La modificazione del regime idrico influisce sulla vegetazione ripariale, creando ambienti più umidi e favorendo la crescita di specie arboree e erbacee che contribuiscono alla stabilizzazione del suolo e alla filtrazione delle acque.

Il suo ritorno rappresenta, dunque, un’opportunità unica per la riscoperta e la valorizzazione di un ecosistema alpino complesso e fragile, richiedendo al contempo una gestione attenta e consapevole per bilanciare i benefici ecologici con le possibili problematiche locali, garantendo così la convivenza sostenibile tra uomo e natura.

La sua presenza è un monito e una promessa: un richiamo alla responsabilità nei confronti del nostro ambiente e un’indicazione del potenziale di rigenerazione che ancora risiede nel mondo naturale.