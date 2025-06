Sciopero dei metalmeccanici: migliaia in piazza in Friuli Venezia Giulia

Un’onda di protesta coinvolge il Friuli Venezia Giulia, con una mobilitazione di oltre mille persone che aderisce allo sciopero nazionale dei metalmeccanici, promosso congiuntamente da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm. La manifestazione, caratterizzata da un forte senso di unità e determinazione, ha visto convergere lavoratori provenienti da ogni angolo della regione, riempiendo le strade e lanciando messaggi chiari e incisivi.Il corteo, con un percorso che ha attraversato il cuore del centro cittadino, ha avuto come punto di arrivo la sede di Confindustria, teatro di slogan e rivendicazioni vibranti. L’aria era carica di frustrazione e di un’urgente richiesta di risposte concrete. Lo sciopero, giunto alla quarantesima ora, rappresenta un segnale forte e inequivocabile, frutto di una vertenza complessa e prolungata.Al centro della disputa vi è la mancata revisione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il contratto Federmeccanica-Assistal è scaduto da un anno, mentre quello Confapi è fermo al dicembre 2024. Si tratta di una situazione intollerabile per circa 60.000 lavoratori della regione, che operano in una vasta gamma di realtà industriali, dalle grandi multinazionali alle piccole e medie imprese. I livelli di adesione allo sciopero sono stati significativi: il 70% nelle aziende più strutturate e il 65% in quelle di dimensioni più contenute, a testimonianza di una partecipazione diffusa e sentita.Le voci dei lavoratori, rappresentanti di importanti realtà industriali come Fincantieri, Wärtsilä, Martelli Automotive e Bsg Caldaie di Pordenone, hanno contribuito a dare profondità e concretezza alla protesta. Oltre alle immediate rivendicazioni economiche, lo sciopero esprime un disagio più ampio, legato alla precarietà, alla mancanza di investimenti nella formazione e alla difficoltà di conciliare vita privata e lavoro. I sindacati rivendicano con forza la riapertura immediata del tavolo di trattativa, sollecitando Federmeccanica e il suo nuovo presidente ad accogliere la richiesta di confronto già nel mese di luglio. L’obiettivo è quello di fornire risposte adeguate non solo ai lavoratori friulani, ma a tutti i 1,6 milioni di metalmeccanici a livello nazionale, garantendo loro condizioni di lavoro dignitose e un futuro sostenibile. La manifestazione di oggi è un tassello importante in un percorso che mira a ristabilire un equilibrio tra produttività e giustizia sociale, riconoscendo il ruolo fondamentale dei lavoratori come motore di crescita e sviluppo del Paese.