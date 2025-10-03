Sciopero generale in FVG: indignazione per Gaza e mobilitazione diffusa

Il Friuli Venezia Giulia si è risvegliato oggi sotto il segno di una profonda mobilitazione, con uno sciopero generale che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, testimonianza di un’ondata di sconcerto e indignazione palpabile in risposta alla drammatica situazione umanitaria a Gaza.

Le iniziative spontanee, coordinate dalle sigle sindacali e amplificate dall’adesione di studenti, universitari e cittadini di ogni età, hanno investito l’intera regione, evidenziando la crescente sensibilità verso la questione palestinese e il desiderio di un’azione concreta.

A Trieste, epicentro della protesta, l’Usb ha condotto una azione di blocco del varco 4 del porto, un gesto simbolico che ha interrotto il flusso delle merci e attirato l’attenzione sull’importanza strategica del nodo commerciale triestino.

Il successivo trasferimento, con corteo, verso il varco 1 e la successiva evoluzione in una manifestazione cittadina, culminata in un’assemblea pubblica all’interno di una sede universitaria, dimostrano la capacità di trasformare un’azione di protesta iniziale in un momento di dibattito e riflessione collettiva.

L’intervento studentesco e universitario, cruciale per la mobilitazione, ha portato un contributo di energia e nuove prospettive alla discussione, sottolineando la necessità di un impegno generazionale per la giustizia e la pace.

Udine ha visto una pluralità di iniziative, che hanno spaziato da presidi organizzati dalle sigle sindacali, come quello davanti alla Prefettura, a forme di protesta più partecipate, come la manifestazione in piazza Primo maggio, che ha visto la partecipazione di famiglie e bambini con una maxi bandiera della Palestina.

L’impatto emotivo di questa azione, unita al corteo spontaneo che ha raggiunto la stazione ferroviaria, ha generato disagi nel traffico e ha amplificato il messaggio di solidarietà verso il popolo palestinese.

Anche Monfalcone e Pordenone hanno espresso la loro voce, integrando il coro regionale di protesta.

L’adesione allo sciopero, secondo le prime rilevazioni della Cgil, ha interessato diversi settori vitali per la regione.

Nel comparto scolastico, l’adesione ha toccato il 20% nelle province di Trieste e Gorizia, con un impatto significativo sulla didattica.

Anche i trasporti, con adesioni rispettivamente del 13% nel ferroviario, del 10% nel trasporto pubblico locale e del 15% nei porti, hanno subito rallentamenti.

Il settore merci e aeroportuale hanno registrato adesioni più contenute, al 5%, mentre la viabilità ha visto un rallentamento del 12%.

Lo sciopero generale trascende la semplice protesta sindacale, rappresentando una manifestazione collettiva di preoccupazione per le violazioni dei diritti umani e l’urgente necessità di un cessate il fuoco e di un’assistenza umanitaria adeguata.

L’evento ha evidenziato una profonda frattura nella coscienza civile e la volontà di superare l’indifferenza, alimentando il dibattito su responsabilità internazionali, politiche estere e la necessità di un impegno concreto per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese, con l’auspicio di un futuro più giusto e pacifico.

La mobilitazione di oggi è solo un tassello di un percorso più ampio, che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a sollecitare azioni concrete da parte delle istituzioni.