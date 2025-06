Scivolamenti e Inciampi: Il Silenzioso Rischio sul Lavoro FVG

Nel tessuto lavorativo del Friuli Venezia Giulia, gli incidenti correlati a scivolamenti e inciampi emergono come una problematica silente ma pervasiva, rappresentando ben il 40% degli infortuni di media o lieve gravità. Questa significativa percentuale, discussa durante un evento di Confindustria Alto Adriatico a Pordenone, sottolinea la necessità di un approccio più strutturato e consapevole nella gestione della sicurezza sul lavoro.La sottovalutazione di questi traumi, spesso privi di una drammaticità apparente, costituisce una sfida intrinseca. Come evidenziato dallo psicologo del lavoro ed ergonomo Carlo Bisio, la complessità risiede nella molteplicità delle cause, che trascendono semplici fattori ambientali per abbracciare dinamiche organizzative e, crucialmente, aspetti culturali. Non si tratta dunque solo di pavimentazioni scivolose o ostacoli improvvisi, ma di una combinazione di comportamenti, procedure e modelli di percezione del rischio.L’esperienza diretta di Paolo Mitri, responsabile salute e sicurezza di Bofrost Italia, offre una prospettiva concreta: il 17% degli incidenti aziendali è direttamente imputabile a scivolamenti e inciampi, spesso in contesti apparentemente insignificanti come la discesa da un veicolo commerciale. Questo dato quantitativo rafforza l’urgenza di interventi mirati, che vadano oltre la semplice correzione di pericoli fisici.Un elemento chiave è la necessità di monitorare e influenzare i comportamenti. La sicurezza non è solo una questione di regolamenti e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), ma di un cambiamento culturale profondo, che coinvolga attivamente tutti i livelli aziendali. Questo implica la promozione di una maggiore consapevolezza del rischio, la formazione specifica e la creazione di un ambiente di lavoro in cui la segnalazione di potenziali pericoli sia incentivata e non penalizzata.L’analisi estesa di Ermanno Bon, RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e HSE (Health, Safety and Environment) manager, amplifica ulteriormente la portata del problema, estendendola dall’ambito lavorativo alla sfera domestica. La mancanza di una cultura della sicurezza in casa, dove la familiarità può indurre a una percezione distorta del rischio, moltiplica le probabilità di incidenti. Le stime parlano di circa 3 milioni di incidenti domestici all’anno in Italia, con un costo sociale complessivo stimato in 4 miliardi di euro. Questi dati, seppur allarmanti, offrono un’opportunità: investire nella prevenzione in ambito domestico, educando e sensibilizzando la popolazione, può avere un impatto significativo sulla salute pubblica e ridurre i costi sociali legati agli infortuni. La sicurezza, in definitiva, è una responsabilità condivisa, che richiede un impegno costante e multidisciplinare, estendibile ben oltre i confini del luogo di lavoro.