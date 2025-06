Scomparsa Ingrid: mobilitate le forze dell’ordine a Pordenone

La Prefettura di Pordenone ha mobilitato le risorse operative previste dal piano provinciale di ricerca persone scomparse, un protocollo d’intervento che prevede l’impiego congiunto di diverse articolazioni delle Forze dell’Ordine e di supporto tecnico specializzato, in seguito alla sparizione di Ingrid Preianò, una tredicenne residente a Spilimbergo. L’evento, verificatosi mercoledì 11 giugno, ha immediatamente destato allarme nella comunità locale e ha innescato un’azione coordinata volta a garantire la sua rapida ricollocazione.Secondo le prime ricostruzioni, la giovane Ingrid avrebbe lasciato volontariamente l’abitazione familiare nel corso del pomeriggio. Questo aspetto, sebbene non escluda la possibilità di un evento traumatico o di una situazione di vulnerabilità, introduce elementi di complessità nell’indagine, suggerendo un possibile percorso autonomo, seppur privo di un preciso obiettivo o destinazione. La decisione di allontanarsi, soprattutto in una fascia d’età delicata come quella di Ingrid, potrebbe essere legata a dinamiche relazionali, conflitti interiori, o a una ricerca di autonomia che si manifesta con modalità inaspettate.Le ricerche sono attualmente focalizzate sull’analisi del territorio circostante Spilimbergo, con particolare attenzione ai luoghi frequentati dalla giovane, come parchi, aree verdi, impianti sportivi e percorsi ciclabili. Squadre cinofile e unità di ricerca aerea sono state impiegate per ampliare la copertura del territorio e per individuare eventuali tracce o indizi utili. Per facilitare l’identificazione e la localizzazione della minorenne, si diffondono le sue fattezze: alta circa 150 centimetri, corporatura esile, con capelli castani scuri e lisci, e occhi azzurri. Al momento della scomparsa, indossava un leggins nero, una maglietta nera e scarpe da ginnastica nere, marca Nike. Questi dettagli, apparentemente banali, potrebbero essere fondamentali per chiunque l’abbia vista o possa avere informazioni sulla sua posizione.La Prefettura e le Forze di Polizia invitano con la massima urgenza chiunque possa avere notizie relative alla scomparsa di Ingrid a mettersi in contatto immediatamente con le autorità competenti. Anche il più piccolo dettaglio, apparentemente insignificante, potrebbe risultare cruciale per la riuscita delle operazioni di ricerca e per il suo ritorno sicuro in famiglia. L’attenzione alla sicurezza e al benessere della giovane è la priorità assoluta, e la collaborazione della cittadinanza è essenziale per garantire un esito positivo a questa delicata situazione. Si sottolinea l’importanza di evitare speculazioni o la diffusione di informazioni non verificate, che potrebbero compromettere le indagini e generare ulteriore allarme nella comunità.