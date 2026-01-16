Scomparsa neonato a Portogruaro: l’autopsia e le indagini

La scomparsa del neonato, avvenuta immediatamente dopo la nascita presso l’ospedale di Portogruaro, ha generato un’acuta necessità di comprensione delle dinamiche che hanno portato a questo tragico evento.

L’autopsia, condotta con rigore scientifico dal medico legale Antonello Cirnelli, affiancato da specialisti di riconosciuta competenza – Pantaleo Greco, direttore di Ginecologia dell’ospedale Sant’Anna di Ferrara, e Marny Fedrigo, anatomo-patologa dell’Università di Padova – ha escluso la presenza di anomalie congenite o malformazioni strutturali.

La presenza di esperti esterni e dei periti designati dalla Procura di Pordenone, attualmente impegnata nelle indagini a carico di dieci professionisti sanitari, sottolinea l’importanza e la complessità del caso.

L’indagine ha identificato, in termini generali, l’insufficienza fetoplacentare acuta come meccanismo primario che ha determinato l’evento fatale.

Questa condizione, caratterizzata da un compromesso nella funzionalità della placenta – organo cruciale per lo scambio di nutrienti e ossigeno tra madre e feto – può avere diverse cause e si manifesta con una brusca diminuzione del flusso sanguigno verso il feto, portando a conseguenze devastanti.

Tuttavia, l’autopsia ha rappresentato solo il primo passo verso una piena elucidazione della vicenda.

Per determinare la causa *specifica* dell’insufficienza fetoplacentare, sono indispensabili analisi istologiche approfondite.

Queste indagini, che richiedono l’esame di campioni di tessuto a livello microscopico, mirano a identificare alterazioni strutturali o patologiche nella placenta che potrebbero aver innescato o contribuito al tragico esito.

I risultati di queste analisi, previsti nelle prossime settimane, saranno fondamentali per ricostruire la sequenza degli eventi e comprendere i fattori di rischio coinvolti.

L’iniziativa del padre, residente a Fiume Veneto, che ha presentato un esposto alla Questura di Pordenone allegando la documentazione completa della gravidanza – comprensiva di referti di visite e ecografie effettuate anche in regime privato – testimonia la sua profonda volontà di accertare la verità e comprendere le ragioni di questa perdita.

La disponibilità di una documentazione così dettagliata rappresenta un elemento cruciale per l’indagine, consentendo un’analisi retrospettiva accurata del percorso gestazionale e un confronto con i parametri di normalità.

L’esame di tale documentazione, unitamente ai risultati delle analisi istologiche, consentirà di ricostruire il quadro clinico completo e di valutare la corretta gestione della gravidanza, con particolare attenzione a eventuali segnali di allarme che potrebbero essere sfuggiti o mal interpretati.