Sicurezza a Monfalcone: Prefettura e Comune al Lavoro

La Prefettura di Gorizia, sotto la guida del Prefetto Ester Fedullo, ha indetto una cruciale assemblea del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso il municipio di Monfalcone. La presenza del neo eletto Sindaco, Luca Fasan, e dell’europarlamentare Anna Maria Cisint, incaricata della sicurezza per il Comune, unitamente ai rappresentanti apicali delle forze di polizia locali, ha conferito all’incontro un’importanza strategica. L’obiettivo primario era analizzare a fondo lo stato della sicurezza nel territorio monfalconese, delineando strategie mirate e proattive.L’analisi approfondita dei dati relativi alla criminalità generale negli ultimi tre anni ha rivelato un quadro complesso, apparentemente stabile, ma con segnali di sottile evoluzione. Sebbene non si possa parlare di una crisi acuta, l’incremento, seppur marginale, di specifiche tipologie di reato – furti, reati connessi alla diffusione di sostanze stupefacenti, sofisticate truffe informatiche – ha destato preoccupazione. Tale aumento è stato tuttavia compensato da un significativo potenziamento dell’attività di contrasto delle forze dell’ordine, che ha portato all’identificazione e alla responsabilizzazione di numerosi autori. Si è riconosciuto, in questo contesto, l’importanza di una risposta repressiva tempestiva ed efficace, ma anche della necessità di implementare misure preventive di ampio respiro.In vista dell’imminente stagione estiva, periodo caratterizzato da un notevole aumento dell’afflusso turistico e, potenzialmente, da una maggiore esposizione a fenomeni di microcriminalità, è stato deliberato un rafforzamento mirato dei servizi di vigilanza e controllo. L’attenzione sarà concentrata sulle aree più frequentate e su quelle ritenute particolarmente vulnerabili, sfruttando un approccio di prossimità e collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale. L’obiettivo è garantire un ambiente sicuro e accogliente per residenti e visitatori, promuovendo un senso di fiducia e tranquillità.L’occasione della riunione è stata inoltre utilizzata per esaminare in dettaglio il progetto di implementazione di un sistema di videosorveglianza avanzato, presentato dal Comune di Monfalcone. Questo progetto, cruciale per il miglioramento della sicurezza urbana, mira ad accedere ai finanziamenti ministeriali previsti dal “Patto per la Sicurezza Urbana”, un accordo formale con la Prefettura che definisce obiettivi specifici e impegni reciproci. L’implementazione di un sistema di videosorveglianza moderno non si configura solo come strumento repressivo, ma anche come elemento di deterrenza e di supporto alle indagini, contribuendo a una gestione più efficace del territorio e a una maggiore trasparenza nell’azione delle forze dell’ordine. Si è sottolineata la necessità di garantire la compatibilità del sistema con le normative sulla protezione dei dati personali e di prevedere una formazione adeguata del personale addetto alla gestione delle immagini. La discussione ha evidenziato l’importanza di una visione integrata della sicurezza urbana, che coinvolga tutti gli attori territoriali e che si basi su un approccio multidisciplinare e orientato ai risultati.