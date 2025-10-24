La visita del Vice Ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, al carcere di Trieste ha offerto un’opportunità cruciale per analizzare le criticità e prospettare soluzioni ad un problema strutturale che affligge il sistema penitenziario italiano.

L’attenzione primordiale è rivolta alla necessità urgente di una riorganizzazione degli spazi detentivi, un intervento già in atto in molte realtà penitenziarie e che si rivela imprescindibile anche a Trieste, dove la complessità dei flussi detentivi – ingressi, uscite, trasferimenti – contribuisce in maniera significativa all’indice di sovraffollamento, elemento patogeno per la dignità umana e la sicurezza interna.

Il sovraffollamento non è solo un numero, ma un sintomo di questa problem ciò che emerge, l’L’efficacesi anche l’Si è inoltre il il tutto ciò che una gestione delLa sanL’attenzione all’La sanL’attenzione alla sua visione l’L’ultima ma non dimenticare la capacità di coinvolge,L’attenzione alle criticità che , e’ la salute mentaleUlteriore elemento da non ultimo, la sua salute mentale