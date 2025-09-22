Sospensione Schengen: Piantedosi ne valuta l’impatto strategico.

La sospensione temporanea dell’applicazione integrale dell’accordo di Schengen, una misura concordata con Slovenia e Croazia, si sta dimostrando un elemento strategico di notevole impatto, destinato a essere rivalutato non appena le circostanze che l’hanno originata saranno mutate.

L’affermazione è stata rilasciata dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel contesto dell’inaugurazione della nuova sede della Questura di Gorizia, in risposta a un’indagine sulla possibilità di una riattivazione del trattato, un auspicio condiviso anche dal sindaco locale, Rodolfo Ziberna.

Si tratta di una sospensione formalmente e tecnicamente definita, un provvedimento che non isola l’Italia, ma riflette una tendenza più ampia nel panorama europeo.

Contrariamente a una chiusura doganale netta e totale, l’implementazione ha assunto la forma di controlli rafforzati e procedure di filtraggio mirate.

Queste misure, pur non determinando un ritorno alle frontiere interne, hanno dimostrato una capacità operativa significativa nel gestire flussi migratori e garantire la sicurezza pubblica.

L’adozione di questa soluzione, infatti, risponde a una crescente necessità di adattamento delle politiche di sicurezza europea in un contesto caratterizzato da pressioni migratorie persistenti e dalla necessità di rispondere a preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale.

La flessibilità concessa dalla sospensione di Schengen permette agli stati membri di esercitare un controllo più attivo sulle proprie frontiere, rafforzando la capacità di prevenire e contrastare attività illegali.

È cruciale comprendere che questa soluzione non rappresenta una rottura definitiva con l’area Schengen, ma piuttosto un’applicazione temporanea di misure di salvaguardia.

La ripresa piena dell’accordo dipenderà da una valutazione attenta dell’evoluzione del contesto geopolitico e della capacità di garantire un controllo efficace delle frontiere, in linea con i principi di cooperazione e solidarietà che caratterizzano l’Unione Europea.

L’esperienza maturata durante questo periodo di sospensione potrà fornire elementi utili per definire un quadro più adeguato per la gestione dei flussi migratori e la sicurezza delle frontiere, conciliando l’esigenza di libertà di movimento con la necessità di garantire l’ordine pubblico e la protezione dei cittadini europei.