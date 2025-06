Stalking a Taranto: Violata misura cautelare, arrestato un giovane.

Nel tarantino, una vicenda di stalking e violazione delle misure cautelari ha portato all’arresto di un giovane di ventidue anni, residente nella provincia. L’evento, verificatosi il 30 maggio, è stato reso pubblico solo a posteriori, a seguito di comunicazioni da parte dei Carabinieri della Stazione di Rozzol.La vicenda trae origine da una querela sporta dalla vittima, una giovane donna di ventitré anni, che lamentava atti persecutori reiterati nei suoi confronti. Precedenti denunce avevano già messo in luce un comportamento insistente e disturbante da parte del giovane, preludio a una escalation di molestie che l’avevano portata a richiedere protezione legale. L’Autorità Giudiziaria, in risposta alla gravità della situazione e alla crescente preoccupazione per l’incolumità della donna, aveva imposto una misura cautelare del divieto di avvicinamento, un tentativo di garantire la sua sicurezza e il suo diritto alla tranquillità.Tuttavia, la misura si è rivelata inefficace. Nella notte tra il 29 e il 30 maggio, il giovane ha violato la restrizione, avvicinandosi nuovamente all’abitazione della vittima. Il suo comportamento, aggravato da una serie di comunicazioni elettroniche invasivi, ha confermato la persistenza del pericolo e la necessità di un intervento più deciso.L’intervento dei Carabinieri è stato reso possibile da una recente modifica legislativa, che attribuisce maggiore potere alle forze dell’ordine nella gestione di casi di stalking. La nuova normativa consente di procedere all’arresto in flagranza di reato, entro le prime 48 ore, quando si raccolgono prove video, fotografiche o digitali che confermino in modo inequivocabile la violazione delle misure cautelari. In questo caso, la disponibilità di elementi informatici, quali messaggi e comunicazioni digitali, ha permesso ai Carabinieri di avviare immediatamente le ricerche del giovane, culminate nel suo arresto e nel trasferimento in custodia cautelare presso il carcere di Trieste, in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria. L’episodio solleva interrogativi sulla necessità di rafforzare i controlli e i meccanismi di verifica del rispetto delle misure cautelari, al fine di tutelare efficacemente le vittime di stalking e prevenire l’aggravarsi di situazioni potenzialmente pericolose.