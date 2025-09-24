TEC4I FVG: 25 Anni di Innovazione per il Friuli Venezia Giulia

TEC4I FVG: Un Quarto di Secolo di Innovazione al Servizio del Territorio FriulanoIl traguardo dei 25 anni di attività di TEC4I FVG è stato celebrato con l’evento “Direzione Futuro – Visione, Metodo, Infrastrutture”, un’occasione per ripercorrere un percorso di trasformazione radicale e proiettarsi verso nuove sfide.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di oltre 120 rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle istituzioni e dei partner strategici, ha sottolineato come l’evoluzione di TEC4I, nata come Friuli Innovazione, sia stata intrinsecamente legata alla capacità di anticipare e rispondere alle mutevoli esigenze del tessuto economico regionale.

Il bilancio di TEC4I FVG, che vanta un valore della produzione di 2,7 milioni di euro e tre anni consecutivi di risultati positivi, è il riflesso di un modello di business solido e flessibile.

Un team di 25 professionisti, con un’età media di 40 anni, opera in quattro aree di specializzazione: design e stampa 3D, tecnologie digitali avanzate, cybersecurity e finanza agevolata per l’innovazione, unitamente a un servizio di supporto dedicato alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese.

Questa configurazione multidisciplinare consente a TEC4I di offrire un ventaglio completo di servizi, agendo come catalizzatore di crescita per le aziende del territorio.

Il Presidente, Stefano Casaleggi, ha evidenziato come la parola chiave che ha guidato questi 25 anni sia stata la “trasformazione continua”.

Da centro di trasferimento tecnologico, l’organizzazione si è progressivamente evoluta in parco scientifico, incubatore certificato e, soprattutto, in attore chiave in progetti di rilevanza europea.

Questa metamorfosi testimonia la capacità di adattamento e la volontà di essere un partner proattivo per il sistema imprenditoriale locale, promuovendo la collaborazione e l’interazione tra tutti gli stakeholder.

Un punto di svolta fondamentale è stato l’orientamento verso un modello di servizi mirati, un processo accelerato dalla riorganizzazione societaria che ha visto un ruolo di guida da parte della Regione FVG e di Confindustria Udine.

Questo approccio ha permesso a TEC4I FVG di diventare un punto di riferimento essenziale per PMI, grandi imprese e startup, offrendo soluzioni personalizzate e un supporto strategico.

Filippo Bianco, Amministratore Delegato, ha sottolineato l’importanza cruciale della specializzazione per la creazione di valore.

“L’innovazione non può essere generalizzata”, ha affermato, “è necessario concentrare le risorse e le competenze in aree specifiche per diventare un leader riconosciuto”.

L’approccio “Test Before Invest”, introdotto da TEC4I, incoraggia le aziende a sperimentare e validare le nuove tecnologie su piccola scala prima di effettuare investimenti significativi, minimizzando i rischi e accelerando il processo di crescita.

Un focus particolare è stato dedicato alla cybersecurity, un tema di crescente rilevanza per le imprese.

Giovanni Barbetta del team TEC4I FVG ha presentato dati allarmanti: il rapporto Clusit 2025 prevede un aumento esponenziale degli attacchi informatici più gravi, con un incremento di 7 volte rispetto al 2020.

Il settore manifatturiero, tradizionalmente un bersaglio primario, risulta essere tra i più colpiti, con il 15% degli attacchi diretti.

Questa analisi evidenzia l’urgenza per le aziende di investire in misure di protezione adeguate e di sviluppare una cultura della sicurezza informatica.

L’impegno di TEC4I FVG in questo ambito si concretizza nell’offerta di consulenza specializzata e nella promozione di soluzioni innovative per la prevenzione e la gestione degli incidenti.