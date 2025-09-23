Tempo Instabile: Allerta Piogge e Temporali su Gran Parte d’Italia

Domani, il fronte meteorologico che interessa la penisola italiana si presenta complesso e dinamico, delineato dalle previsioni di iLMeteo.

it.

Un sistema ciclonico, attualmente ancorato tra le Alpi e il territorio svizzero, si configura come l’elemento trainante di una giornata caratterizzata da marcata variabilità atmosferica e un’alternanza di fenomeni perturbati.

L’area maggiormente esposta a piogge significative sarà il Settentrione, con precipitazioni a carattere generalizzato e, in alcune zone, intense e a carattere temporalesco, in particolare tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si prevedono rovesci persistenti e a tratti violenti.

Anche le regioni tirreniche centrali saranno interessate da piogge diffuse, con possibili fenomeni intensi localmente.

Un coinvolgimento secondario, ma non trascurabile, interessa le Marche, la Campania e la Sicilia settentrionale, con precipitazioni moderate o localmente intense.

Al di là di queste aree, il resto della penisola potrà godere di aperture soleggiate, seppur a tratti, offrendo un contrasto evidente con il quadro meteorologico più a nord e lungo l’asse tirrenico.

La temperatura media nazionale, in linea con la tipica transizione stagionale, riflette il clima autunnale, con escursioni termiche accentuabili tra il giorno e la notte.

L’evoluzione del sistema ciclonico, soggetto a continue variazioni di rotta e intensità, determinerà l’andamento preciso delle precipitazioni nelle prossime ore.

Si raccomanda pertanto di monitorare costantemente gli aggiornamenti previsionali e di adottare opportune precauzioni, soprattutto nelle aree a rischio allagamenti o frane.

L’instabilità atmosferica potrebbe inoltre favorire la formazione di nebbie, specie nelle zone interne e di bassa quota, riducendo la visibilità.

La presenza del fronte ciclonico richiede attenzione anche per quanto riguarda i venti, che potrebbero raggiungere raffiche sostenute, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.