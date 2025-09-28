Tragedia a Fontanafredda: Incidente e intervento eroico

Nella quiete notturna di Fontanafredda, un tragico evento ha scosso la comunità, lasciando dietro di sé un bilancio di feriti gravi e la vivida testimonianza di un intervento eroico.

Intorno alla mezzanotte, in via Valstort, un veicolo, presumibilmente condotto da giovani, è precipitato fuori strada, incendiandosi in un inferno di fiamme.

L’incidente, per fortuna, non ha coinvolto altri mezzi, ma ha immediatamente generato una situazione di drammatica urgenza.

La dinamica precisa resta al vaglio degli inquirenti dei Carabinieri di Sacile, che stanno conducendo indagini per ricostruire la sequenza degli eventi e accertare le cause dell’uscita di strada.

Tuttavia, un elemento cruciale ha contribuito a mitigare la potenziale gravità della tragedia: la presenza, a breve distanza, di un altro gruppo di amici che seguiva il veicolo coinvolto.

Questi ultimi, con prontezza e coraggio, si sono attivati immediatamente, estraendo dal rottame fumante i cinque occupanti dell’auto, in un atto di solidarietà e umanità che trascende la semplice amicizia.

La loro reazione tempestiva ha evitato conseguenze potenzialmente ben più catastrofiche, dimostrando come la presenza e la prontezza di intervento di persone comuni possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

Quando i Vigili del fuoco sono giunti sul luogo dell’incidente, l’auto era un ammasso di metallo fuso, completamente avvolta dalle fiamme che divoravano il veicolo in pochi minuti.

Il lavoro dei soccorritori si è concentrato sia sull’estinzione dell’incendio, per prevenire ulteriori danni, sia sul trasporto dei feriti in strutture sanitarie adeguate.

Due dei giovani sono stati trasportati in ambulanza presso l’ospedale più vicino, mentre per la ragazza, a causa della gravità delle lesioni riportate, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso regionale, che l’ha trasferita d’urgenza all’ospedale di Udine, struttura dotata di maggiori risorse per affrontare emergenze complesse.

La scelta del trasferimento in elisoccorso testimonia la serietà delle condizioni cliniche della giovane e l’urgenza di garantirle le cure più specialistiche.

L’evento solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla necessità di promuovere una guida responsabile, soprattutto tra i giovani.