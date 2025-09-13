Tragedia a Milano: Morta a 25 anni in un impatto.

Una tragica interruzione di una giovane vita ha scosso la comunità locale nella serata di ieri, quando Marta Giannelli, 25 anni, ha perso la vita in un incidente d’impatto avvenuto in via Fabio Severo.

L’evento, verificatosi poco dopo le 22:30, ha visto la vittima, residente in provincia di Milano, travolta e morta all’istante da un fuoristrada Jeep.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale, presenta elementi inquietanti.

La Jeep, un veicolo di colore scuro, procedeva lungo un tratto in leggera pendenza all’altezza di Vicolo del Castagneto, quando, per cause ancora da chiarire, non ha arrestato la sua corsa, investendo violentemente la giovane.

La forza dell’impatto ha proiettato Marta per una distanza considerevole, superiore ai dieci metri, lasciando una scia di dolore e sgomento.

Le conseguenze dell’incidente si sono estese oltre la tragica perdita di una vita.

Il fuoristrada, dopo aver travolto la vittima, ha proseguito la sua corsa fino a impattare contro l’isola salvagente che divide le due carreggiate, abbattendo le barriere di protezione.

Un evento che, per fortuna, ha evitato ulteriori complicazioni e possibili feriti ad altri presenti.

La via Fabio Severo, in quel punto, è adeguatamente illuminata, elemento che rende ancora più complessa l’analisi delle cause dell’accaduto.

Gli investigatori stanno esaminando attentamente ogni dettaglio, verificando la velocità del veicolo, lo stato del manto stradale e le condizioni di visibilità, al fine di stabilire con certezza le responsabilità e le circostanze che hanno condotto a questa imprevista tragedia.

Alla guida della Jeep, identificata come proveniente da Trieste, si trovava un uomo le cui generalità sono ora al vaglio delle autorità.

L’indagine si concentra ora sulla sua storia personale, sul suo stato psicofisico al momento dell’incidente e, soprattutto, sulla sua condotta alla guida.

La comunità è in lutto e attende risposte, sperando che questo terribile episodio possa portare a una maggiore consapevolezza dei rischi legati alla guida e alla necessità di rispetto delle regole stradali, per evitare che simili tragedie si ripetano.

La scomparsa prematura di Marta Giannelli lascia un vuoto incolmabile e un’amara riflessione sulla fragilità della vita e sull’importanza di una guida responsabile.