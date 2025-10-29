Tragedia a Pasiano: Italo Pagotto muore in un incidente

La comunità di Pasiano di Pordenone è stata scossa da un tragico evento che ha spezzato la vita di Italo Pagotto, un uomo di 81 anni, figura radicata nel tessuto sociale del paese.

La serata di ieri, un giorno di festa e rinascita, si è macchiata di dolore a causa di un incidente automobilistico avvenuto a pochi metri dalla sua abitazione, un luogo che aveva sempre rappresentato rifugio e serenità.

L’accaduto, che ha sconvolto la quiete del quartiere, ha visto l’utilitaria guidata da Pagotto impegnata in una manovra di svolta all’interno del vialetto di casa, quando è stata improvvisamente colpita da un altro veicolo.

La dinamica precisa dell’impatto, ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, suggerisce una collisione frontale particolarmente violenta, con conseguenze fatali per l’anziano.

L’energia sprigionata dall’urto è stata tale da determinare il ribaltamento sul fianco del veicolo che procedeva in senso opposto, condotto da un uomo di circa cinquant’anni, residente nella zona.

La vettura di Pagotto, invece, è stata spinta con forza contro il muro di cinta della proprietà, un elemento architettonico che testimoniava la stabilità e la continuità della vita familiare.

La gravità della situazione ha immediatamente attivato un complesso dispositivo di soccorso.

Vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario, coordinati dalla centrale operativa regionale Sores Fvg, si sono precipitati sul luogo dell’incidente.

Un’automedica è stata inviata con urgenza, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Il decesso di Italo Pagotto è stato constatato sul posto, sancendo la fine di una vita ricca di esperienze e legami affettivi.

Il conducente dell’altro veicolo, visibilmente sotto shock, è stato trasportato in ospedale a Pordenone per effettuare accertamenti clinici e per sottoporre a ulteriori verifiche la sua condizione psicofisica.

Le indagini, ora in corso, mirano a ricostruire con precisione la sequenza degli eventi, a chiarire le responsabilità e a determinare eventuali fattori che abbiano contribuito al tragico incidente.

Questo evento, oltre al dolore immediato per la perdita di un cittadino stimato, solleva interrogativi importanti sulla sicurezza stradale, sulla necessità di una maggiore attenzione durante le manovre in prossimità delle abitazioni e sulla fragilità degli anziani, spesso esposti a rischi in situazioni di traffico urbano.

La comunità di Pasiano di Pordenone piange Italo Pagotto, un uomo che ha lasciato un vuoto incolmabile, e si stringe ai suoi familiari in questo momento di profondo dolore.