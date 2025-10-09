Tragedia a Precénicco: investita e uccisa studentessa di 17 anni

L’alba di Precénicco, nel cuore della provincia di Udine, è stata squarciata da una tragedia che ha spezzato la giovane età di Alice Morsanutto, una studentessa di soli diciassette anni.

L’incidente, verificatosi attorno alle ore 6:30, ha visto la ragazza investita da un’autovettura mentre, in un percorso quotidiano, si dirigeva verso la fermata dell’autobus, l’itinerario che l’avrebbe condotta a scuola.

La sua morte rappresenta una ferita profonda per la comunità locale, un dolore amplificato dalla precarietà della giovinezza spenta e dalla brutalità inaspettata dell’evento.

La scena, descritta dai primi soccorritori, si è consumata a brevissima distanza dall’abitazione di Alice, a circa duecento metri, trasformando un luogo familiare in teatro di un dolore incommensurabile.

Immediatamente attivati, i soccorsi del Servizio di Emergenza Regionale del Friuli Venezia Giulia (Sores Fvg) hanno tentato, invano, a rianimare la giovane, mentre i Vigili del Fuoco si sono presi cura della gestione del luogo e della rimozione dei mezzi coinvolti.

Le indagini, immediatamente avviate dai Carabinieri, si concentrano ora sulla ricostruzione accurata della dinamica dell’incidente.

Al di là della semplice determinazione delle responsabilità, l’inchiesta mira a fare luce sui fattori che hanno contribuito alla tragedia.

Si analizzano attentamente le condizioni di visibilità, la velocità del veicolo coinvolto, il rispetto della segnaletica stradale e, più in generale, l’adeguatezza delle infrastrutture viarie in quel tratto di strada.

Questo evento doloroso solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza stradale, in particolare in aree ad alta densità di studenti e pedoni.

La tragedia di Alice si configura come un monito, un appello a una maggiore attenzione da parte di tutti gli utenti della strada, un richiamo a investire in misure preventive, come l’installazione di dissuasori di velocità, l’ottimizzazione dell’illuminazione e l’implementazione di campagne di sensibilizzazione rivolte a giovani conducenti e pedoni.

La morte di Alice Morsanutto non può essere relegata a una semplice cronaca nera; è un’occasione per riflettere sulla fragilità della vita, sulla responsabilità individuale e collettiva nel garantire la sicurezza di tutti, soprattutto dei più giovani.

È un momento per riaffermare l’importanza di una cultura della prudenza e del rispetto delle regole, perché una simile tragedia non si ripeta mai più.

La memoria di Alice, ora, si intreccia con l’urgenza di un futuro più sicuro per tutti gli studenti che, ogni giorno, percorrono le strade per raggiungere la scuola.