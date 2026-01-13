Tragedia a Trieste: un migrante muore, emergono ombre sull’accoglienza.

La perdita di una vita umana a Trieste, quella di un cittadino nepalese di 43 anni, solleva interrogativi urgenti e complessi che vanno ben al di là della tragica constatazione di un decesso ospedaliero.

L’uomo, soccorso sabato in un’area portuale dismessa, un luogo simbolo dell’abbandono e della precarietà che spesso accolgono i migranti in transito, è deceduto all’ospedale di Cattinara, vittima di un arresto cardiaco dovuto a embolia polmonare.

Questo evento, apparentemente isolato, si inserisce in un contesto di crescente tensione e difficoltà nella gestione dei flussi migratori che investono il territorio triestino e, più ampiamente, il sistema di accoglienza italiano.

Il dramma si intreccia con la sospensione dei diritti e delle procedure di richiesta asilo, una scelta politica che, secondo le organizzazioni di volontariato come il Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS), mette a grave rischio la dignità e la sopravvivenza dei richiedenti.

Secondo la ricostruzione dell’ICS, il 43enne aveva tentato, invano, di presentarsi in Questura il giorno precedente al malore, nel tentativo di avviare formalmente la procedura di richiesta asilo.

Questa difficoltà ad accedere alle istituzioni, un ostacolo burocratico che si traduce in un’esperienza di frustrazione e disperazione, potrebbe aver contribuito a compromettere le sue condizioni di salute.

Le reazioni al decesso sono state contrastanti.

Mentre l’assessore regionale alla Sicurezza ha respinto l’accusa di responsabilità istituzionale, definendola un’operazione di “sciacallaggio politico”, altri esponenti politici, come la consigliera comunale Alessandra Richetti (M5s), hanno sottolineato le condizioni disumane e pericolose in cui vivono molti migranti.

La questione non è solo di assistenza umanitaria, ma anche di gestione efficace e compassionevole di un fenomeno migratorio che ha assunto proporzioni inattese.

L’analisi del segretario generale del Siulp Fvg, Fabrizio Maniago, fornisce un quadro demografico allarmante.

Il passaggio da un numero limitato di richiedenti asilo vent’anni fa a picchi di 120 persone in un solo giorno, in concomitanza con una significativa riduzione del personale della Questura di Trieste, da 600 a 400 unità, evidenzia una crisi strutturale che mette a dura prova le risorse e le capacità di risposta delle forze dell’ordine.

Questo squilibrio tra domanda e offerta di servizi essenziali crea un ambiente fertile per il rischio e la vulnerabilità.

La tragedia del 43enne nepalese non può essere relegata a un semplice incidente.

È un campanello d’allarme che invita a una profonda riflessione sul sistema di accoglienza, sulla giustizia amministrativa e, soprattutto, sulla responsabilità collettiva di garantire la tutela della vita e della dignità umana, indipendentemente dall’origine o dallo status giuridico.

È necessario un cambio di paradigma, un approccio più umano e sostenibile che ponga al centro il rispetto dei diritti fondamentali e la promozione di un’integrazione reale e duratura.

Il silenzio e l’indifferenza non sono opzioni possibili.