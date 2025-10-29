Tragedia ad Aviano: Donna muore in un incidente stradale

Un lutto improvviso e devastante ha colpito la comunità di Aviano nel tardo pomeriggio di oggi, quando una donna di 45 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale sulla strada provinciale che collega San Martino di Campagna a Marsure, in località Wasserman. La dinamica, ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, ha visto una collisione quasi frontale tra l’autovettura sulla quale viaggiava la vittima e un altro veicolo, le cui circostanze precise rimangono da chiarire.

L’impatto, violentissimo, ha avuto conseguenze fatali per la donna, deceduta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.

Il conducente dell’altro veicolo coinvolto, fortunatamente, ha subito solo ferite lievi ed è stato trasportato presso una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti e per escludere eventuali traumi occulti.

La sua condizione non desta quindi particolare preoccupazione.

L’emergenza si è rapidamente materializzata, richiedendo l’intervento coordinato di diverse squadre di soccorso.

I vigili del fuoco del distaccamento di Maniago, esperti nella gestione di situazioni di grave pericolo, si sono prontamente recati sul luogo dell’incidente, operando per estrarre i conducenti dalle lamiere contorte e per mettere in sicurezza l’area.

Il personale sanitario, composto da medici e infermieri altamente specializzati, ha fornito i primi soccorsi e ha stabilizzato le condizioni della donna, sebbene purtroppo senza successo.

L’arrivo dell’elisoccorso, inviato dalla Sores Fvg, ha testimoniato l’urgenza e la gravità della situazione.

La polizia locale, con la sua perizia e professionalità, ha avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia, analizzando tracce di pneumatici, posizione dei veicoli e altri elementi utili per determinare le responsabilità e prevenire il ripetersi di simili eventi.

Questo tragico episodio riapre il dibattito sulla sicurezza stradale e l’importanza di una guida responsabile, sottolineando come un attimo di distrazione o una valutazione errata della velocità possano avere conseguenze irreparabili.

La comunità di Aviano è sotto shock e si stringe attorno ai familiari della donna scomparsa, provati da un dolore immenso.

Si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso per fare luce sulle cause dell’incidente e garantire che la giustizia sia fatta.