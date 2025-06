Tragedia sulla Pontebbana: Morta giovane in scontro con Tir

Un tragico evento ha squarciato la quiete del tardo pomeriggio lungo la Statale 13 Pontebbana, nel territorio comunale di Zoppola, in provincia di Pordenone, culminando nella perdita di una giovane donna a seguito di un impatto frontale con un autocarro. La dinamica, ancora avvolta in un velo di incertezza e oggetto di accurati accertamenti da parte delle autorità, ha visto una autovettura, guidata dalla vittima, invadere in modo improvviso la corsia opposta, scontrandosi violentemente con un pesante mezzo da trasporto.La forza dell’urto è stata devastante: il conducente dell’autovettura ha subito lesioni incompatibili con la vita, perdendo la vita sul posto. Un silenzio irreale ha sostituito il rombo dei motori, interrotto unicamente dalle operazioni di soccorso. I Vigili del Fuoco, con l’utilizzo di attrezzature speciali, hanno dovuto impegnarsi in complesse operazioni di estricazione per liberare il corpo della donna, gravemente compromesso dalle spinte metalliche. I sanitari del sistema emergenza Sores FVG, giunti tempestivamente, non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso, suggellando una tragedia inattesa.L’autista del Tir, fortunatamente illeso, sebbene profondamente scosso dall’esperienza, è stato preso in carico dalle forze dell’ordine e dai servizi di supporto psicologico, per gestire il trauma subito. La sua testimonianza, unitamente ad un’analisi approfondita dei dati recuperati dall’etilometro e dagli strumenti di bordo, sarà cruciale per ricostruire con precisione l’intera sequenza degli eventi che hanno portato a questo fatale scontro.L’accaduto ha generato notevoli disagi alla viabilità, con lunghe code e rallentamenti che hanno interessato l’intera area. I soccorsi, i rilievi della Polizia Stradale, la rimozione dei veicoli incidentati e la successiva bonifica della carreggiata hanno richiesto diverse ore, mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti. L’evento solleva interrogativi sulla sicurezza stradale, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione alla guida, rispettando i limiti di velocità e le norme del codice della strada. La tragedia di oggi rappresenta un monito per tutti: la strada è un luogo di passaggio che richiede responsabilità e prudenza, per evitare che simili eventi si ripetano, spezzando vite e lasciando un segno indelebile nel cuore di chi resta. Le indagini sono in corso per determinare con esattezza le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.