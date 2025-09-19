Tragico Incidente a Treppo Grande: Scuolabus Ribaltato

Un tragico incidente ha scosso la comunità del Friuli Venezia Giulia questa mattina, quando uno scuolabus, impegnato nel trasporto di un gruppo di studenti, si è ribaltato in seguito a una collisione con un’autovettura.

L’evento, avvenuto in prossimità di Buja, in territorio comunale di Treppo Grande, provincia di Udine, ha immediatamente attivato una complessa macchina di soccorso e gestione dell’emergenza.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, ma è certo che lo scontro tra i due veicoli ha causato il ribaltamento dello scuolabus, sollevando preoccupazioni immediate per l’incolumità delle persone a bordo.

L’immediata risposta da parte della Sores Fvg (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria), che ha implementato il piano di maxi emergenza, testimonia la gravità percepita della situazione, sebbene fortunatamente l’esito si sia rivelato meno drammatico rispetto alle prime valutazioni.

A bordo dello scuolabus, oltre al conducente e agli adulti accompagnatori, viaggiavano 23 bambini, ampliando significativamente il numero di persone coinvolte nell’evento a un totale di 26.

I tre adulti a bordo hanno subito lesioni che hanno richiesto il trasporto in ospedale, dove sono stati ricoverati in condizioni classificate come codice giallo, indicando un livello di gravità moderato.

Due bambini hanno riportato ferite lievi, classificate come codice verde, mentre il resto del gruppo è stato attentamente valutato e assistito sul posto da personale sanitario e dai genitori, prontamente giunti in soccorso.

La risposta delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, e del sistema sanitario regionale è stata massiccia e coordinata.

Oltre all’impiego di elisoccorso sanitario Fvg, automedica, e tre ambulanze, sono intervenuti i vigili del fuoco con un proprio elicottero e sono stati allertati i volontari della Protezione civile comunale per garantire la gestione della folla, la sicurezza del perimetro e il supporto logistico.

L’intervento rapido e professionale di tutti gli operatori ha contribuito a minimizzare l’impatto emotivo e fisico dell’incidente sulla comunità colpita, sottolineando l’importanza di protocolli di emergenza ben definiti e di una collaborazione efficace tra diverse istituzioni.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.