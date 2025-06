Tragico incidente al Rally di Polonia: muore il giovane pilota Matteo Doretto.

Una profonda ombra si è abbattuta sul panorama dei rally italiani e internazionali con la tragica scomparsa del giovane pilota Matteo Doretto, ventuno anni, campione italiano Junior 2024. La notizia, confermata dalle autorità polacche, ha scosso la comunità sportiva, interrompendo bruscamente la promessa di una carriera brillante. L’incidente, avvenuto durante le prove pre-gara del Rally di Polonia, ha visto l’utilitaria da rally Peugeot 208 Rally4, guidata da Doretto, scontrarsi violentemente contro un albero nelle zone di Elganowo, nei pressi di Pasym, una località a nord-est della Polonia.La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, che stanno analizzando i dati della vettura e le condizioni del tratto di strada teatro della tragedia. Le prove pre-gara, concepite per consentire agli equipaggi di familiarizzare con le prove speciali e regolare le proprie vetture, si sono trasformate in un momento di immenso dolore. La velocità, i terreni sconosciuti e le variabili ambientali, elementi intrinseci al rally, possono innescare situazioni imprevedibili, sottolineando l’estrema delicatezza e i rischi sempre presenti in questo sport.Il co-pilota Samuele Pellegrino, strettamente legato a Doretto in un rapporto professionale e di amicizia costruito sui tracciati e sulle sfide condivise, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni, fortunatamente, sono stabili, anche se il trauma emotivo deve essere di grande entità. Il ruolo del co-pilota è cruciale nel rally: oltre a leggere le note, fornisce informazioni vitali sulla traiettoria e sulle condizioni del percorso, costituendo un elemento essenziale per la sicurezza dell’equipaggio.La scomparsa di Matteo Doretto rappresenta una perdita dolorosa per il mondo del motorsport italiano. Era un talento emergente, un giovane pilota con un futuro incoraggiante e una passione ardente per le corse. Il suo talento e la sua determinazione avevano già lasciato un segno significativo nel panorama del rally junior, e la sua assenza lascerà un vuoto incolmabile. Questo tragico evento riaccende il dibattito sulla sicurezza nei rally, sollecitando una riflessione approfondita sulle misure preventive e sulla necessità di miglioramenti continui per tutelare la vita dei piloti e dei co-piloti. La comunità sportiva, unita nel cordoglio, si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Matteo, onorandone la memoria e riflettendo sull’importanza di valorizzare la sicurezza e la responsabilità in ogni competizione. La sfida ora è quella di imparare da questa tragedia, onorando la memoria di Matteo con un impegno concreto per rendere il mondo dei rally più sicuro.