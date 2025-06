Tragico incidente nella galleria del Carso: morto autotrasportatore turco.

Nel cuore della notte, una tragedia si è consumata all’interno della galleria del Carso, un’arteria cruciale del raccordo autostradale 13, che collega Trieste a Venezia. Un uomo, un autotrasportatore trentaduenne di origine turca, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire, vittima di un impatto con un veicolo in corsa. L’evento, avvenuto attorno a mezzanotte, ha immediatamente interrotto il flusso del traffico, generando un senso di sgomento e profondo cordoglio.La dinamica precisa dell’incidente rimane al vaglio delle autorità competenti, che stanno lavorando incessantemente per ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato a questa tragica conclusione. Al momento, l’ipotesi più accreditata, seppur non esclusiva, è che l’autista abbia dovuto abbandonare il suo pesante veicolo per un problema tecnico. La necessità di scendere dal camion, in un ambiente confinato e scarsamente illuminato come quello di una galleria autostradale, ha reso l’uomo vulnerabile, esponendolo al rischio di essere investito da un’auto sopraggiunta.L’intervento dei soccorsi sanitari è stato immediato e tempestivo, ma purtroppo le manovre di rianimazione si sono rivelate vane. La rapidità del decesso ha aggiunto un ulteriore velo di tristezza e drammaticità all’evento. La presenza della Polizia Stradale è fondamentale in questa fase delicata, poiché si tratta di ricostruire la sequenza precisa degli eventi, analizzando tracce fisiche, testimonianze e potenziali elementi di responsabilità.Questo incidente solleva interrogativi importanti sulla sicurezza nelle gallerie autostradali, un tema ricorrente nel dibattito sulla viabilità nazionale. L’illuminazione, la segnaletica, la gestione del traffico in caso di emergenza e la manutenzione dei veicoli pesanti sono aspetti che meritano un’analisi approfondita per prevenire il ripetersi di simili tragedie. Il dolore per la perdita di una giovane vita è immenso e pone l’urgenza di rafforzare le misure di sicurezza per proteggere gli utenti delle strade, in particolare in contesti come le gallerie, dove la velocità e la scarsa visibilità possono amplificare il rischio di incidenti mortali. La comunità triestina e turca piange un uomo, un lavoratore, un padre, un figlio, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile e la speranza che la sua scomparsa possa portare a miglioramenti concreti nella sicurezza stradale.