Trieste: Allerta Ozono, Raccomandazioni per la Salute

Comunicato sulla Qualità dell’Aria a Trieste: Previsioni di Episodi di Ozono e Raccomandazioni alla PopolazioneIl Comune di Trieste, nell’ambito di un impegno continuo per la tutela della salute pubblica e nel quadro del Piano di Azione Comunale per la qualità dell’aria, informa la cittadinanza in merito alle recenti previsioni meteorologiche e alla potenziale evoluzione della concentrazione di ozono (O3) nell’atmosfera. I dati forniti da ARPA Friuli Venezia Giulia indicano un rischio concreto di superamento delle soglie di attenzione (120 microgrammi per metro cubo) per diversi giorni a partire da domani, 11 giugno, con un’ulteriore incidenza prevista a partire da sabato 14 giugno.L’ozono troposferico, pur essendo in parte generato dalla radiazione solare e dall’interazione con altri inquinanti, rappresenta una problematica complessa e multifattoriale. La sua formazione è strettamente legata alle condizioni meteorologiche, in particolare alla presenza di alte pressioni che favoriscono l’accumulo di inquinanti precursori come gli ossidi di azoto (NOx) e i composti organici volatili (COV). L’assenza di venti e l’elevata insolazione amplificano il processo di formazione dell’ozono, determinando picchi di concentrazione potenzialmente dannosi per la salute umana.Le fasce di popolazione più vulnerabili agli effetti dell’ozono includono bambini, anziani, persone affette da patologie respiratorie preesistenti (come asma e bronchite cronica) e individui con ridotta funzionalità polmonare. L’esposizione prolungata a elevate concentrazioni di ozono può provocare irritazione delle vie respiratorie, tosse, difficoltà respiratorie, peggioramento dei sintomi preesistenti e, in casi più gravi, effetti a lungo termine sulla funzione polmonare.In considerazione di queste previsioni e con l’obiettivo di minimizzare i rischi per la salute pubblica, il Comune di Trieste raccomanda con urgenza alla cittadinanza, e in particolare alle categorie più sensibili, di adottare le seguenti precauzioni:* Limitare l’attività fisica all’aperto, soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando le concentrazioni di ozono tendono ad essere più elevate.* Evitare di sostare in aree trafficate e in prossimità di fonti di inquinamento.* Utilizzare sistemi di filtrazione dell’aria all’interno degli edifici, ove possibile.* Mantenere informata la popolazione attraverso canali di comunicazione istituzionali e affidabili.* Promuovere comportamenti sostenibili che contribuiscano alla riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici, come l’utilizzo del trasporto pubblico, della bicicletta e la riduzione dei consumi energetici.Il Comune di Trieste monitora costantemente la qualità dell’aria e continuerà a fornire aggiornamenti alla cittadinanza in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e ai dati di monitoraggio. Si invita la popolazione a consultare il sito web del Comune e i canali di comunicazione istituzionali per informazioni dettagliate e aggiornate.