Trieste Cocktail Week: un viaggio nel gusto e nella mixology.

La vibrante atmosfera triestina si prepara ad accogliere la quarta edizione della Trieste Cocktail Week, un appuntamento che si consolida come fulcro di eccellenza nel panorama nazionale della mixology.

Presentata ufficialmente nella suggestiva cornice della sala della Giunta comunale, la kermesse, diretta da Filippo Vidiz (Freshmedia) e sostenuta da un solido team di partner, promette un’esperienza immersiva nel mondo del cocktail, con un programma ampliato e ricco di spunti innovativi.

La manifestazione, che si svolgerà dal 7 al 14 settembre, vedrà coinvolti venticinque stimati locali, tra cui caffè storici e moderni templi del gusto, e un team di bartender di talento, pronti a sfidarsi e a condividere la loro passione attraverso creazioni inedite.

L’edizione 2025 non si limita a celebrare i classici, ma esplora nuove frontiere del beverage, con cocktail originali integrati nei menù dei locali partecipanti, offrendo ai visitatori un percorso degustativo variegato e stimolante.

Il programma prevede un calendario fitto di eventi, che spaziano dalle masterclass tenute da esperti del settore, capaci di svelare tecniche e segreti della mixology, a incontri esclusivi con bartender riconosciuti a livello internazionale, inseriti nella prestigiosa classifica dei “Top 500”.

Le competizioni, giocate in un clima di sana competizione, metteranno in luce il talento e la creatività dei professionisti, mentre abbinamenti gastronomici audaci e ricercati, proposti in diversi ristoranti, eleveranno l’esperienza culinaria a un nuovo livello di sofisticazione.

Una delle novità più attese è l’opening party, un evento aperto a tutti, che si terrà nel lussuoso Puro beach – Tivoli Portopiccolo, segnando l’inizio ufficiale della settimana e creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

La finale, evento clou della manifestazione, si svolgerà al Pier, offrendo un panorama mozzafiato e un’esperienza indimenticabile.

L’edizione 2025 si arricchisce di una significativa collaborazione con la Venice Cocktail Week, rafforzando il legame tra le due città e promuovendo un’immagine sinergica del territorio.

La presenza di prestigiosi brand internazionali, come Nonino (partner storico, al suo quarto anno consecutivo), Martini e Zero Cento Distribuzione (main sponsor), testimonia la crescente rilevanza della Trieste Cocktail Week nel settore.

Realizzata da Freshmedia e Intraprendi, con il patrocinio del Comune di Trieste e il supporto di Io sono Friuli Venezia Giulia, Trieste Convention and Visitor Bureau, Confcommercio e Fipe Trieste, la manifestazione si conferma un motore di sviluppo turistico ed economico per la città, promuovendo l’immagine di Trieste come destinazione di eccellenza nel mondo del food e beverage.

La Trieste Cocktail Week non è solo un evento, ma un vero e proprio viaggio sensoriale alla scoperta del gusto, della creatività e dell’ospitalità triestina.