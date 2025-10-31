cityfood
venerdì 31 Ottobre 2025
Trieste Cronaca

Trieste: corteo silenzioso contro la menzogna della tregua

Redazione Aosta
Un corteo silenzioso, composto da circa un centinaio di persone, ha animato ieri sera il cuore di Trieste, esprimendo una profonda inquietudine e un rifiuto categorico di definire “tregua” la situazione in atto nel conflitto israelo-palestinese.
La mobilitazione, parte di una rete più ampia che ha visto contemporaneamente la partecipazione di altre città regionali, ha assunto il nome eloquente di “La tregua è una menzogna.
Israele bombarda ancora e il genocidio continua”.
La piazza è stata un palcoscenico di simboli potenti: bandiere palestinesi e vessilli bianchi, a rappresentare un’aspirazione disperata alla pace, si sono affiancati a una coreografia cromatica particolarmente suggestiva.
Molti partecipanti, seguendo le indicazioni degli organizzatori, hanno indossato indumenti rossi, un colore scelto per evocare il sangue versato, la sofferenza incalcolabile e l’urgenza di fermare la violenza.

Al microfono, le parole si sono fatte eco di un’angoscia palpabile.

Non si parlava di cessate il fuoco, bensì di una fragile e ingannevole pausa, un momento di respiro che non deve far dimenticare la persistente realtà dei bombardamenti e delle perdite di vite umane.

Il linguaggio utilizzato mirava a denunciare ciò che molti considerano un genocidio, sottolineando la necessità di mantenere alta l’attenzione e la vigilanza.
Il corteo, pur nella sua compostezza, ha espresso in maniera chiara e decisa le proprie posizioni attraverso slogan pro Palestina, un grido di solidarietà che si propaga attraverso i confini geografici, alimentato dalla speranza di un futuro in cui i diritti del popolo palestinese siano riconosciuti e rispettati.

La mobilitazione, più che un semplice atto di protesta, si è configurata come un monito: una chiamata alla responsabilità globale, un appello a non abbassare la guardia di fronte a una crisi umanitaria di proporzioni drammatiche e una rivendicazione di giustizia e dignità per le vittime di un conflitto troppo spesso percepito come distante e incomprensibile.

Il silenzio, interrotto solo dagli slogan e dalle voci al microfono, ha amplificato il messaggio di dolore, di rabbia e di speranza in un futuro di pace.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

