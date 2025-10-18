Trieste, disinnescata bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale

L’esecuzione di una delicata operazione di rimozione di un ordigno bellico inesploso ha portato a una temporanea sospensione della vita quotidiana a Trieste.

L’evento, culminato con successo, ha richiesto un’organizzazione complessa e un coordinamento impeccabile tra diverse istituzioni e personale specializzato.

Precedentemente all’intervento, la popolazione residente nelle immediate vicinanze del sito, situato all’interno dell’area portuale e adiacente alla stazione ferroviaria Porto, era stata temporaneamente allontanata dalle proprie abitazioni, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e in via precauzionale.

L’ordigno, risalente al conflitto mondiale e di produzione statunitense, è stato scoperto durante i lavori di espansione dello scalo ferroviario, una trasformazione infrastrutturale volta a modernizzare e migliorare la capacità logistica del porto.

Si trattava di una bomba aerea di considerevole potenza, il cui peso complessivo raggiungeva i 230 chilogrammi, con una carica esplosiva interna di circa 120 chilogrammi, rappresentando un potenziale rischio per l’incolumità pubblica.

Particolarmente preoccupante era lo stato di conservazione dei due sistemi di detonazione, che suggerivano una potenziale attivazione imprevista.

La Prefettura di Trieste ha assunto la direzione operativa dell’intervento, gestendo la complessa logistica e assicurando la sinergia tra le diverse unità coinvolte.

Il supporto delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana si è rivelato essenziale per garantire la sicurezza delle operazioni e fornire assistenza alla popolazione coinvolta.

Gli artificieri dell’Esercito, esperti nella disinnesco di ordigni bellici, hanno agito con precisione e competenza, neutralizzando il dispositivo in maniera controllata.

L’evento ha riacceso i riflettori sulla presenza di residui bellici ancora sepolti nel sottosuolo di Trieste, testimonianza tangibile di un passato segnato da conflitti e distruzioni.

La scoperta, pur rappresentando un momento di potenziale pericolo, offre l’opportunità di approfondire la conoscenza della storia locale e di sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e della gestione dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni inesplosi.

Il ripristino della normale viabilità e il rientro in sicurezza degli sfollati hanno sancito la conclusione positiva dell’operazione, restituendo alla città la tranquillità e la continuità della sua attività.