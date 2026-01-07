Trieste: Hub Crocieristico in Crescita, Programma 2026 e Futuro

Il porto di Trieste si appresta a consolidare il suo ruolo di hub crocieristico strategico nel Mar Adriatico, delineando una programmazione movimentata per il 2026 e proiettandosi verso un futuro di crescita sostenuta.

Sebbene i numeri previsti per il 2026 riflettano una temporanea contrazione rispetto al picco del 2025 – con 125 scali rispetto ai 131 registrati precedentemente e una diminuzione dei passeggeri stimati a 380.000 unità – questa flessione è interpretata come una fase transitoria, caratterizzata da una prevalenza di navi di lusso, spesso più piccole e con un impatto specifico sull’offerta turistica locale.

L’analisi di Trieste Terminal Passeggeri (TTP) rivela una dinamica complessa, dove la riduzione temporanea del 2026 si prefigge di essere seguita da una ripresa significativa nel 2027, con una crescita in termini di movimentazione passeggeri rispetto all’anno precedente.

Questo scenario suggerisce una strategia di ottimizzazione delle risorse e di focalizzazione su segmenti di mercato di nicchia, in attesa di un ritorno alla piena operatività.

Il calendario degli arrivi per il 2026 è già strutturato, con l’Artemis della Grand Circle Cruise Line a inaugurare la stagione il 12 febbraio.

La vera intensificazione dell’attività è prevista a partire da maggio, con un picco di 17 scali, che culminerà in ben 19 toccate a giugno.

I mesi estivi manterranno un’elevata frequenza, con 18 scali a luglio e un impressionante numero di 21 ad agosto.

Settembre manterrà un livello di 15 scali, seguito da 19 a ottobre, per poi rallentare gradualmente verso la conclusione dell’anno.

Un evento particolarmente significativo è previsto per l’11 aprile, quando sbarcherà a Trieste l’equipaggio e i passeggeri della Costa Deliziosa, giunti al termine di un epico viaggio circumnavigante del globo, durato ben 142 giorni.

Questo itinerario straordinario, che ha abbracciato le coste del Sud America, la suggestiva Polinesia, l’Australia, l’Asia e l’Oceano Indiano, testimonia l’attrattiva del porto di Trieste come destinazione di prestigio per crociere di lunga durata e di alto profilo, contribuendo a rafforzare la sua immagine come porta d’accesso a un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali.

La gestione efficiente di un evento di tale portata sottolinea la capacità del porto di Trieste di accogliere navi di grandi dimensioni e di offrire servizi di qualità superiore, consolidando la sua posizione di leader nel settore crocieristico Adriatico-Mediterraneo.