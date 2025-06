Trieste: Innovativo Preavviso di Uscita per una Logistica Digitale

Il porto di Trieste prosegue il suo ambizioso percorso di trasformazione digitale, inaugurando un sistema innovativo di Preavviso di Uscita (Preavviso di Trasporto Stradale) per le merci in transito, provenienti dai Punti Franchi. Questa iniziativa, frutto di una stretta collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e Sogei, partner tecnologico di Stato, rappresenta un’evoluzione significativa nella gestione delle procedure doganali e un elemento chiave per consolidare la posizione del porto come polo logistico di eccellenza.L’introduzione del Preavviso di Uscita, che segue l’implementazione del Preavviso di Arrivo nel 2022, introduce un flusso di dati automatizzato tra i sistemi centrali dell’ADM (PortTracking) e il Port Community System (PCS) Sinfomar, gestito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (AdSP MAO). Questa interconnessione digitale non si limita a migliorare l’efficienza operativa, ma mira a rimodellare radicalmente l’intera filiera logistica, introducendo un livello di trasparenza e controllo senza precedenti.I vantaggi di questa nuova procedura si estendono a tutti gli stakeholder coinvolti nel complesso ecosistema portuale. Le Autorità di controllo beneficiano di una maggiore tempestività e precisione nei controlli, grazie all’automazione di molte verifiche precedentemente manuali. L’AdSP MAO ottiene una visibilità potenziata sui flussi merci, cruciale per la pianificazione strategica e la gestione delle risorse. Gli operatori logistici e doganali vedono semplificati i loro processi, con una significativa riduzione del rischio di errori derivanti da procedure cartacee e complesse. Infine, gli autotrasportatori, linfa vitale del sistema, possono contare su transiti più rapidi e su un’eliminazione progressiva della documentazione cartacea, con un impatto positivo sulla loro produttività e sui costi operativi.L’attivazione del Preavviso di Uscita testimonia l’impegno continuo del porto di Trieste verso una digitalizzazione integrale, che non si limita alla sostituzione di processi cartacei con soluzioni informatiche, ma che implica una ridefinizione del modello operativo e una profonda trasformazione culturale. Si tratta di un investimento strategico che mira a consolidare il ruolo del porto come hub logistico e doganale di primaria importanza nel contesto europeo, posizionandolo all’avanguardia nell’adozione di tecnologie innovative e nell’ottimizzazione della supply chain globale. Questo approccio proattivo non solo incrementa la competitività del porto, ma contribuisce anche a rafforzare la sua resilienza di fronte alle sfide future, come l’aumento dei volumi di traffico, la crescente complessità delle normative internazionali e le esigenze di sostenibilità ambientale. L’adozione di soluzioni digitali avanzate è infatti un elemento imprescindibile per garantire un futuro prospero e sostenibile per il porto di Trieste e per l’economia regionale.