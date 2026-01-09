Trieste, intossicazione da vapori: 5 persone in ospedale

Nel cuore di Trieste, un episodio preoccupante ha scosso la tranquillità di via Ghega, richiedendo l’intervento urgente dei soccorsi.

Cinque persone – due adulti e tre minori – sono state trasportate in ospedale per una valutazione clinica approfondita, in seguito a sospetta intossicazione da vapori inalati.

La vicenda, verificatasi in un contesto di ristrutturazione edilizia, solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela della salute pubblica, soprattutto quando coinvolge bambini.

L’allarme è giunto ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste, prontamente mobilitati con una squadra specializzata e il funzionario di guardia, in coordinamento con il personale sanitario del 118.

La rapidità di risposta è stata determinante per mitigare i potenziali rischi derivanti dall’esposizione a sostanze nocive.

Le indagini preliminari suggeriscono che l’intossicazione sia legata alle operazioni di posa di nuovi pavimenti in corso in un appartamento della palazzina.

Questo scenario evidenzia come i lavori di ristrutturazione, pur necessari per il miglioramento degli edifici, possano generare rischi ambientali se non gestiti con rigore.

I vapori rilasciati da alcuni materiali da costruzione, come resine, adesivi o solventi, possono essere pericolosi se inalati, causando irritazione delle vie respiratorie, vertigini, nausea e, nei casi più gravi, perdita di coscienza.

La vicenda pone l’accento sulla necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi associati all’utilizzo di prodotti chimici in ambito edile.

Protocolli di sicurezza rigorosi, che prevedano un’adeguata ventilazione degli ambienti, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti) e la formazione specifica degli addetti ai lavori, sono essenziali per prevenire incidenti simili.

Inoltre, la presenza di minori in prossimità di aree di lavoro presenta una vulnerabilità particolare, richiedendo misure di sicurezza ancora più stringenti.

L’episodio di via Ghega rappresenta un campanello d’allarme per l’intera comunità, ricordando l’importanza di una cultura della sicurezza capillare, che coinvolga proprietari, imprese edili, lavoratori e cittadini, al fine di proteggere la salute di tutti, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione.

Le autorità competenti avvieranno ora un’indagine per accertare le responsabilità e verificare la conformità alle normative in materia di sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di prevenire il ripetersi di simili situazioni.