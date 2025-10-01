Trieste, porto in transizione: incertezza e nomine in sospeso.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale si trova ad affrontare una fase di transizione delicata, segnata dalla scadenza del mandato del Commissario Straordinario Donato Liguori e dalla conseguente vacanza di tale cruciale posizione.

La mancata proroga del mandato di Liguori, unitamente all’assenza di una nuova nomina da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, solleva interrogativi sulla stabilità gestionale e la continuità delle strategie portuali.

Parallelamente, l’attenzione si concentra sulla potenziale nomina di Marco Consalvo alla presidenza dell’Autorità.

La sua candidatura, apparentemente solida, è tuttavia subordinata all’emissione di una formale lettera d’intesa da parte del Ministero, un passaggio amministrativo che ancora tarda ad arrivare al Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

L’iter di nomina, rigoroso e complesso, prevede un’approfondita verifica da parte delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato, un processo volto a garantire la competenza e l’imparzialità del futuro presidente.

La potenziale ascesa di Consalvo alla presidenza non è l’unico nodo da sciogliere.

La sua nomina comporterebbe la necessità di individuare un successore nella carica di Amministratore Delegato di Trieste Airport, un’entità strategica per la regione e per il sistema logistico complessivo.

Questa sovrapposizione di responsabilità sottolinea la complessità della situazione attuale e l’urgenza di una risoluzione rapida e ponderata.

La delicata fase di transizione evidenzia la necessità di una governance portuale efficiente e stabile, capace di affrontare le sfide globali e di promuovere lo sviluppo economico del territorio.

La nomina di figure competenti e la definizione chiara delle responsabilità sono elementi imprescindibili per garantire la continuità delle attività portuali e per rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione.

L’attesa di una decisione ufficiale da parte del Ministero continua a generare incertezza, mentre la regione si prepara ad accogliere, o a ricercare, la figura chiave che guiderà il futuro del porto di Trieste.

La situazione rappresenta un momento cruciale, che richiederà una gestione attenta e una visione strategica per assicurare la prosperità e la competitività del sistema portuale adriatico orientale.