Trieste: Protesta USB paralizza il porto, sostegno a Palestina

L’azione di protesta promossa dall’Unione Sindacale di Base (USB) ha paralizzato oggi il porto di Trieste, trasformando il varco 4 in un focolaio di contestazione e irrompendo poi nella viabilità strategica della città.

Il sit-in, iniziato nelle prime ore della mattinata, si è rapidamente evoluto in un corteo che ha interrotto il flusso del traffico proveniente dalla Grande Viabilità Triestina, investendo sia la GVT che l’arteria di Campi Elisi, creando un ingorgo diffuso.

La protesta si è poi estesa al varco 1, cruciale accesso al porto, confermando la determinazione dei manifestanti.

Secondo le informazioni fornite dalla Questura, il numero di partecipanti coinvolti nell’azione è stimato intorno ai duecento, concentrati principalmente nei pressi del varco 4, dove persistono forme di sit-in.

Al varco 1, il presidio assume un carattere più spontaneo, con una prevalenza di bandiere palestinesi, evidenziando la natura prettamente politica della manifestazione, al di là delle istanze sindacali.

La scena è caratterizzata da una forte presenza di autotrasporti, ammassati in attesa di poter riprendere le operazioni di carico e scarico.

Lungi dall’essere una mera interruzione del traffico, il presidio si è trasformato in uno spazio di aggregazione e resistenza.

Immagini contrastanti emergono dalla scena: da un lato, il blocco della viabilità e la conseguente frustrazione per i pendolari e i lavoratori; dall’altro, una dimensione di comunità, con manifestanti seduti a terra, impegnati in attività ludiche come una partita di calcio improvvisata, o semplicemente intenti ad ascoltare musica, creando un’atmosfera surreale di attesa e solidarietà.

L’azione testimonia una crescente mobilitazione a sostegno della Palestina, che si radica in una critica più ampia verso le politiche globali e le dinamiche del potere economico.

La scelta di un luogo strategico come il porto di Trieste, nodo cruciale per il commercio internazionale, non è casuale, ma sottolinea la volontà di interrompere le catene di approvvigionamento e denunciare le responsabilità delle istituzioni e delle aziende coinvolte nei conflitti internazionali.

Il ripristino della viabilità ordinaria, seppur temporaneo, non fa altro che confermare la necessità di un’analisi più approfondita delle cause profonde di questa protesta e delle sue implicazioni per il futuro delle relazioni internazionali e dei diritti umani.