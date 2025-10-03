Trieste: Proteste, Violenza e Allarme per la Democrazia

La recente ondata di proteste a Trieste ha sollevato profonde preoccupazioni e interrogativi riguardanti l’integrazione, la sicurezza e la tenuta dei valori democratici.

L’eco di slogan apertamente incitanti all’annientamento dello Stato di Israele, come “Palestina libera dal fiume al mare”, urlati in pubblico durante manifestazioni che dovrebbero incarnare la libertà di espressione, costituisce una ferita inequivocabile nel tessuto sociale.

La partecipazione di organizzazioni di spicco come la CGIL a eventi che amplificano tali messaggi amplifica ulteriormente l’allarme, suggerendo una potenziale deriva ideologica all’interno di istituzioni che dovrebbero garantire l’imparzialità e la neutralità.

L’episodio non è isolato.

Le proteste, iniziate in piazza della Borsa e proseguite con cortei spontanei, si sono verificate in un contesto di crescente tensione, manifestando un’escalation di violenza e illegalità.

La strumentalizzazione di minori, impiegati in contestazioni a sostegno di azioni belliche, è un aspetto particolarmente allarmante, che rivela una profonda mancanza di senso civico e una pericolosa manipolazione delle fasce più vulnerabili della popolazione.

L’amara constatazione è che i limiti del dibattito pubblico, già sottili, sono stati in modo inequivocabile varcati.

La giustificazione del “piccolo gruppo” non è più accettabile di fronte alla distruzione di edifici, ai danni alla proprietà privata, all’illegalità di stazioni e porti, alla profanazione di spazi pubblici e alla violenza contro le forze dell’ordine.

La depredazione della stazione ferroviaria, la devastazione di vetrate e l’aggressione a cittadini e agenti costituiscono atti inaccettabili che richiedono una risposta decisa e una profonda riflessione.

L’emergenza impone un chiarimento netto da parte di tutte le forze democratiche.

L’inerzia o l’ambiguità di fronte a tali manifestazioni di intolleranza e violenza costituiscono una pericolosa acquiescenza.

È imperativo che le istituzioni, i partiti politici, le associazioni civiche e i media si assumano la responsabilità di contrastare l’odio, la disinformazione e l’incitamento alla violenza, promuovendo un dialogo costruttivo e rispettoso delle diversità.

In questo contesto di profonda inquietudine, un pensiero sentito si rivolge alla comunità ebraica, vittima di un’ondata di vessazioni e persecuzioni che evocano i capitoli più bui e drammatici del Novecento.

La solidarietà verso questa comunità, che incarna la fragilità della memoria e la necessità di difendere i valori della convivenza pacifica, è un dovere morale imprescindibile.

Il presente momento richiede una presa di posizione univoca e ferma, per difendere i principi fondamentali della democrazia e per riaffermare il diritto di ogni cittadino a vivere in un ambiente sicuro, giusto e rispettoso della dignità umana.

È tempo di agire, per evitare che l’ombra del passato si riabbia a oscurare il futuro.