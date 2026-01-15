Trieste, scontri alla stazione: 9 perquisizioni e indagini in corso.

Nel corso di un’operazione serrata, la Divisione Investigazione Generale e Operazioni Speciali (Digos) della Questura di Trieste ha portato a termine nove perquisizioni personali e domiciliari, innescate da un’inchiesta che mira a fare luce sugli episodi di grave disordine verificatisi la sera del 2 ottobre presso la stazione centrale, in concomitanza con una protesta a favore della Palestina.

La Procura della Repubblica locale, in seguito a un’attenta analisi degli eventi, ha emesso i provvedimenti restrittivi nei confronti di individui sospettati di aver partecipato, in concorso, a comportamenti illeciti.

Le accuse contestate spaziano dal danneggiamento di proprietà pubblica e privata, alla resistenza aggravata nei confronti delle autorità, fino alla violenza privata e all’interruzione dolosa di servizi pubblici essenziali, senza tralasciare la violazione delle normative previste dal Testo Unico delle Leggi in Materia di Pubblica Sicurezza (TULPS), che regolano lo svolgimento di manifestazioni in spazi pubblici.

L’evento scatenante era stato un corteo non autorizzato, sorto in maniera spontanea a conclusione di una inizialmente pacifica manifestazione che si era tenuta in piazza della Borsa.

Il gruppo, ingrandendosi progressivamente, aveva percorso le arterie principali della città, convergendo verso la stazione ferroviaria con l’intento, a quanto pare, di bloccarne l’accesso.

In particolare, alcuni manifestanti, con azioni mirate, hanno tentato di forzare l’ingresso principale situato in viale Miramare, frantumando vetrate e superando le barriere di sicurezza.

Il tentativo di occupazione è stato prontamente contrastato dalle forze dell’ordine, mobilitate a protezione della stazione e al fine di garantire la viabilità e la sicurezza dei cittadini.

L’attività investigativa, condotta con scrupolo dalla Digos, ha permesso di recuperare una serie di elementi di prova significativi, tra cui indumenti specifici e accessori personali ritenuti utilizzati dagli indagati durante gli scontri.

Questi oggetti, accuratamente conservati e potenzialmente funzionali a ostacolare l’identificazione individuale, corroborano le accuse formulate e costituiscono un tassello fondamentale per l’accertamento della responsabilità penale.

Il ritrovamento di tali elementi suggerisce una preparazione preesistente e una volontà di agire in maniera coordinata al fine di eludere le autorità e perpetrare atti di violenza e vandalismo.

Le indagini proseguono a ritmo serrato, con l’obiettivo di identificare tutti i responsabili e di ricostruire con precisione la dinamica degli eventi, al fine di ripristinare la legalità e di garantire la tranquillità pubblica.