Trieste: Sette nuovi autobus elettrici per una mobilità sostenibile.

L’impegno verso una mobilità sostenibile a Trieste e in Friuli Venezia Giulia si concretizza con l’entrata in servizio di sette nuovi autobus elettrici, un’ulteriore tappa significativa nel processo di modernizzazione del trasporto pubblico locale. Questi veicoli, frutto dell’ingegneria italiana Rampini Carlo, si affiancano ai tredici già operativi, a marchio Yutong, portando il parco mezzi elettrico a un totale di venti e dimostrando un approccio proattivo verso la riduzione dell’impatto ambientale.L’acquisizione, inserita in un più ampio piano di rinnovamento della flotta Tpl Fvg da 3,4 milioni di euro, rappresenta un investimento strategico condiviso tra Regione, enti locali e operatori del settore. L’iniziativa non si limita alla sola sostituzione dei veicoli obsoleti, ma include anche la predisposizione dell’infrastruttura di supporto, con l’installazione di nuove colonnine di ricarica, elementi cruciali per garantire l’efficienza e la scalabilità del sistema.I nuovi autobus, di lunghezza standard di 8 metri, sono stati concepiti per rispondere alle specificità del contesto urbano, navigando agilmente vie strette e raggiungendo anche le aree più periferiche. Con una capacità di trasporto fino a 46 passeggeri, saranno impiegati sulle linee 12, 24, 31 e 41, ottimizzando l’accessibilità e la qualità del servizio.L’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, ha sottolineato come l’incentivazione dell’utilizzo del trasporto pubblico, tramite tariffe agevolate per categorie specifiche come studenti e anziani, e l’introduzione di servizi innovativi come il trasporto su richiesta e le linee notturne, stiano generando risultati incoraggianti. L’amministrazione regionale guarda con favore alla progressiva elettrificazione della flotta, con l’obiettivo ambizioso di sostituire almeno il 50% dei mezzi circolanti entro il 2030.Questa transizione non si esaurisce nell’adozione esclusiva di veicoli elettrici. L’impegno verso una mobilità “green” si manifesta anche attraverso la sperimentazione di soluzioni alternative, esplorando nuove tecnologie e approcci per minimizzare l’impatto ambientale del trasporto pubblico. L’innovazione in questo settore non è vista solo come un obbligo normativo, ma come un’opportunità per migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovere la tutela dell’ambiente e rafforzare l’immagine di una regione all’avanguardia nella sostenibilità. L’investimento in un TPL moderno ed efficiente si configura quindi come un motore di sviluppo economico e sociale, capace di generare benefici duraturi per l’intera comunità.