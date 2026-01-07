Trieste sotto una bufera: scuole chiuse e trasporti al collasso

Un’emergenza meteorologica ha investito Trieste e il suo entroterra, determinando la chiusura generalizzata delle scuole e significative disagi nei trasporti pubblici.

L’evento, innescato da una combinazione di neve, bora e formazione di ghiaccio, ha impattato con particolare forza il Carso triestino e le aree costiere, mettendo a dura prova la resilienza della comunità.

Le raffiche di bora, secondo i dati forniti dall’Osmer Arpa Fvg, hanno raggiunto intensità impressionanti, superando i 97 km/h.

Questo fenomeno, tipico della regione, si è aggravato a causa dell’abbassamento delle temperature, che ha favorito la formazione di ghiaccio su diverse arterie stradali, rendendole estremamente pericolose.

La situazione ha obbligato Trieste Trasporti a intervenire, apportando modifiche immediate al servizio di trasporto pubblico locale.

Linee strategiche quali la 40, la 41 e la 12 hanno subito variazioni di percorso e ritardi, con quest’ultima linea che ha ripristinato la regolarità solo verso le ore 11:00, a testimonianza della precarietà e dell’imprevedibilità dell’evento.

La decisione di sospendere le attività didattiche in tutti gli ordini e gradi scolastici, nonché di chiudere i servizi educativi per la prima infanzia e i ricreatori comunali, non è stata assunta in modo improvvisato.

Il Sindaco Roberto Dipiazza, in virtù dell’ordinanza contingibile e urgente emessa ieri, ha agito con la massima prudenza, anteponendo la salvaguardia della sicurezza pubblica.

L’ordinanza, preventivamente comunicata a famiglie, istituzioni scolastiche e gestori dei servizi, riflette una responsabilità istituzionale volta a minimizzare i rischi per studenti, personale docente e famiglie.

L’emergenza si estende oltre i confini del capoluogo, interessando anche il comune di Muggia, dove le scuole restano chiuse.

Questo evento, sebbene possa sembrare isolato, evidenzia la vulnerabilità del territorio ad eventi meteorologici estremi, che richiedono una pianificazione preventiva e una risposta rapida ed efficace.

La chiusura delle scuole, in questo contesto, non è solo una misura precauzionale, ma un atto di tutela che mira a proteggere la comunità e a garantire un ritorno alla normalità il prima possibile, una volta che le condizioni meteorologiche lo consentiranno.

L’episodio sottolinea la necessità di investire in infrastrutture resilienti e di promuovere una cultura della prevenzione, capace di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dai fenomeni meteorologici sempre più intensi.