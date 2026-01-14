Truffa a Cividale: 93.000 euro a un anziano, arrestato un 23enne.

A Cividale del Friuli, l’attenzione delle forze dell’ordine è stata recentemente concentrata su un caso di sofisticata truffa telefonica che ha colpito un uomo di 79 anni, evidenziando la crescente perizia dei truffatori e la vulnerabilità di anziani, spesso ignari delle complesse tecniche di manipolazione psicologica impiegate.

L’episodio, verificatosi a maggio, ha portato all’identificazione e alla denuncia di un 23enne originario della Campania, individuato come presunto responsabile del reato di truffa aggravata.

La dinamica, ricostruita dagli investigatori, si è sviluppata attraverso una concatenazione di eventi accuratamente orchestrati.

La vittima ha inizialmente ricevuto un messaggio di testo sul proprio dispositivo mobile, apparentemente proveniente da una fonte istituzionale, che segnalava un presunto bonifico sospetto a suo nome.

Questo messaggio, progettato per instillare preoccupazione e urgenza, ha rappresentato il primo tassello di una complessa operazione volta a manipolare emotivamente l’anziano.

Immediatamente successivo al messaggio, l’uomo è stato contattato telefonicamente da un individuo che si è presentato come un maresciallo dei Carabinieri.

Con abilità retorica e sfruttando l’autorità percepita della divisa, il truffatore ha sapientemente tessuto la tela della menzogna, convincendo la vittima della necessità di effettuare un bonifico istantaneo di 93.000 euro per “sbloccare” la situazione e scongiurare conseguenze legali.

L’aggressività psicologica e la pressione esercitata miravano a impedire alla vittima di riflettere razionalmente o di consultare familiari o altre figure di fiducia.

Il truffatore non si è fermato al primo tentativo, cercando di estorcere ulteriori somme di denaro attraverso continue sollecitazioni e reiterate minacce, rendendo evidente la sua determinazione e la sua spregiudicatezza.

Fortunatamente, la vittima, rendendosi conto di essere caduta vittima di un inganno, ha avuto il coraggio di rivolgersi ai Carabinieri, che hanno prontamente avviato le indagini.

L’operatività tempestiva delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare l’operazione bancaria in corso, salvaguardando l’integrità finanziaria della vittima.

Le indagini, condotte con scrupolo e competenza, hanno portato all’identificazione del presunto responsabile, ora denunciato in stato di libertà.

La restituzione dell’intera somma sottratta rappresenta un atto di giustizia e un segnale di vicinanza alla vittima.

Questo episodio sottolinea l’importanza di una maggiore sensibilizzazione e formazione, soprattutto per la popolazione anziana, al fine di riconoscere e contrastare queste truffe sempre più sofisticate.

La diffusione di informazioni, la promozione di comportamenti prudenti e la creazione di canali di comunicazione efficaci sono elementi cruciali per prevenire ulteriori danni e proteggere i soggetti più vulnerabili.

La collaborazione tra forze dell’ordine, istituzioni e comunità è fondamentale per sconfiggere questa piaga sociale che colpisce non solo il patrimonio economico, ma anche la dignità e la serenità delle persone.