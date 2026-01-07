Turismo Montano Fvg: Bilancio Positivo e Sguardo all’Internazionale

Turismo Montano in Friuli Venezia Giulia: Un Bilancio Positivo e Prospettive di Crescita InternazionaleLa stagione sciistica 2023-2024 nel Friuli Venezia Giulia si apre con un bilancio incoraggiante, attestando 290.000 ingressi nei sei poli sciistici regionali tra il 6 dicembre e il 6 gennaio.

Un dato significativo, che sottolinea la resilienza del settore turistico montano nonostante le sfide meteorologiche e la concorrenza di altre destinazioni.

L’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, ha sottolineato come questi numeri siano in linea con la passata stagione, testimoniando la capacità di attrarre un flusso costante di visitatori.

Il comprensorio di Tarvisio si conferma leader per affluenza, con quasi 97.000 ingressi, seguito da Ravascletto-Zoncolan (76.000) e Piancavallo (55.000).

Sappada-Forni Avoltri, Forni Di Sopra-Sauris e Sella Nevea completano il quadro, con numeri leggermente inferiori ma comunque rilevanti per l’economia locale.

L’analisi dell’afflusso rivela una ripartizione interessante: il picco delle festività concentra l’attenzione su un pubblico prevalentemente italiano, proveniente dalla regione stessa, dal Veneto e dall’Emilia Romagna.

Nelle prossime settimane, l’attenzione si sposta sulla clientela straniera, un segmento in costante crescita negli ultimi anni.

Si registra un incremento significativo di visitatori provenienti da Slovenia, Austria, Croazia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, evidenziando l’attrattiva transfrontaliera dei comprensori regionali.

L’imminente stagione si preannuncia ricca di eventi e opportunità, con l’arrivo di gruppi organizzati, compresi istituti scolastici e settimane bianche per studenti provenienti dall’Italia settentrionale e dai paesi limitrofi.

L’attenzione del mondo sciistico internazionale sarà puntata sui comprensori friulani, con la presenza di atlete di calibro mondiale.

Un punto focale sarà il prestigioso evento della Coppa del Mondo di Sci Femminile a Tarvisio, in programma a partire dal 17 gennaio.

La Federazione Internazionale Sci e Snowboard ha già effettuato l’ispezione tecnica (snow control), confermando l’idoneità delle piste.

L’entusiasmo dei tifosi è palpabile, tanto da esaurire rapidamente i 2.200 biglietti disponibili, garantendo una cornice di pubblico eccezionale per l’evento.

Particolarmente rilevanti gli appuntamenti in programma a Ravascletto-Zoncolan, dove le squadre nazionali di Italia, Svezia e Croazia si prepareranno per le gare di Flachau, e nuovamente sullo Zoncolan, in vista delle gare di Plan de Corones.

Queste manifestazioni rappresentano un’importante vetrina per il territorio, contribuendo a promuovere il turismo e a rafforzare l’immagine della regione come destinazione sportiva di eccellenza.

L’evento non si limita all’aspetto sportivo, ma si traduce in un impatto positivo sull’indotto economico locale, con un incremento dell’occupazione e la valorizzazione dei prodotti tipici.