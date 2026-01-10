Udine, incidente mortale: un uomo di 60 anni perde la vita.

Un tragico evento ha scosso la quiete di Udine, dove un uomo di sessant’anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Planis.

La dinamica, ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, suggerisce una potenziale combinazione di fattori che hanno portato alla drammatica conclusione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, alla guida del suo veicolo, avrebbe inizialmente fermato l’auto in un punto preciso, verosimilmente a causa di un malessere acuto.

Questa pausa inattesa, tuttavia, non ha impedito che l’auto, per cause ancora da chiarire – forse un cedimento meccanico, un errore involontario o un ulteriore episodio di indisposizione – riprendesse la corsa, concludendosi in un rovinoso impatto all’interno del corso d’acqua che costeggia la via.

La rapidità e l’altruismo di un passante si sono rivelati cruciali in questa situazione di emergenza.

Il giovane, testimone diretto dell’incidente, senza esitazione si è avvicinato al veicolo precipitato e, con uno sforzo significativo, è riuscito a estrarre il conducente dalle lamiere.

La sua prontezza d’azione ha probabilmente contribuito, seppur in misura limitata, a minimizzare l’aggravarsi della situazione.

L’arrivo dei soccorsi, coordinati dalla Sores Fvg, ha confermato una condizione gravissima: l’uomo era in arresto cardiaco.

Nonostante gli sforzi rianimatori e il trasporto d’urgenza presso una struttura ospedaliera, il 60enne non è sopravvissuto, arrendendosi alla perdita irreversibile della vita.

Sul luogo della tragedia hanno operato con efficienza i vigili del fuoco, impegnati a garantire la sicurezza della zona e a supportare le operazioni di recupero, e le forze dell’ordine, incaricate di effettuare i rilievi necessari per accertare con precisione le cause dell’incidente e ricostruire l’intera sequenza degli eventi che hanno portato a questo lutto per la comunità udinese.

L’inchiesta è in corso per fare luce su tutti gli aspetti della vicenda e fornire risposte alla famiglia della vittima e all’intera collettività.