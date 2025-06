Udine, industria resiliente: ripresa fragile ma incoraggiante.

Nel primo quadrimestre del 2025, il tessuto industriale della provincia di Udine ha manifestato una notevole capacità di adattamento e una certa vitalità, segnalando una ripresa dell’attività manifatturiera rispetto al trimestre immediatamente precedente. Tale dinamismo si registra in un contesto globale ancora segnato da una domanda congegnata da fragilità e da una persistente incertezza, alimentata da tensioni geopolitiche e da un’economia ancora in fase di aggiustamento. I dati, emersi dall’analisi congiunturale elaborata dall’Ufficio Studi di Confindustria Udine, delineano un quadro complesso ma non privo di segnali incoraggianti.La produzione industriale, pur mostrando un incremento congiunturale dell’1,8% rispetto all’ultimo trimestre del 2024, evidenzia una flessione tendenziale del 2,2%. Questo dato, sebbene negativo, rappresenta un significativo rafforzamento rispetto alla contrazione del 3,5% osservata nel quarto trimestre del 2024, che funge da parametro di riferimento annuale. La traiettoria delle vendite ricalca, in linea di massima, quella della produzione, con un aumento congiunturale del 2,3% e una diminuzione tendenziale del 2,6%, suggerendo una graduale ripresa della domanda interna ed estera. L’utilizzo della capacità produttiva, indicatore cruciale per la valutazione dello stato di salute del sistema industriale, si attesta al 75,2%, un miglioramento rispetto al 73,2% registrato nel trimestre precedente, riflettendo una maggiore attivazione delle risorse disponibili.Sul fronte occupazionale, si osserva una sostanziale stabilità, con una lieve variazione congiunturale negativa dello 0,2%. Tuttavia, l’analisi settoriale rivela dinamiche divergenti e riprese significative in comparti strategici. La chimica, in particolare, mostra un recupero congiunturale vigoroso (+5,5%), pur mantenendo una flessione tendenziale del -7,0%. Simili andamenti si registrano nella siderurgia (+3,0% congiunturale, -3,0% tendenziale) e nel settore della carta (+15,3% congiunturale, -3,8% tendenziale), settori chiave per l’economia provinciale. Questi dati testimoniano la resilienza e la capacità di adattamento di queste filiere, nonostante le avversità.Le aspettative degli imprenditori, pur condizionate dall’elevato grado di incertezza che grava sugli scenari internazionali e dalla potenziale introduzione di nuove barriere commerciali, si orientano verso un cauto ottimismo. La stragrande maggioranza degli imprenditori (79%) prevede una stabilità della produzione nei prossimi mesi, mentre il 20% nutre aspettative di crescita. Solo una minima parte (1%) prevede una contrazione. Questo atteggiamento suggerisce una cautela fondata, ma anche una fiducia nella capacità del sistema produttivo di superare le sfide attuali. Il mercato statunitense, secondo partner commerciale della provincia di Udine dopo la Germania, rimane un’area di cruciale importanza per le esportazioni. Si prevede un miglioramento della domanda nell’area dell’Unione Europea, in particolare in Germania, con un impatto positivo sull’economia locale.Il presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo, sottolinea come le prospettive economiche globali, pur in un contesto complesso e volatile, offrano anche opportunità. La mutevolezza delle politiche commerciali, esortano le imprese a rivedere le proprie strategie e a rafforzare la competitività, un processo che le renderà più agili e resilienti nel lungo termine. L’implementazione del piano infrastrutturale tedesco dovrebbe stimolare la crescita in Europa, con ricadute positive per il Friuli Venezia Giulia e per l’area dell’euro. Tuttavia, Pozzo evidenzia con forza la necessità di una politica industriale europea robusta e proattiva, in grado di sostenere e promuovere la competitività del sistema produttivo europeo nel suo complesso, garantendo la sua capacità di competere a livello globale.