Udine-Israele: massima allerta e sicurezza per la partita.

Udine si prepara ad accogliere la partita di qualificazione ai Mondiali tra Italia e Israele, in un clima di massima allerta e rafforzamento delle misure di sicurezza, a due anni distanza dai tragici eventi del 7 ottobre.

La delicatezza del contesto internazionale, ulteriormente aggravata dalle tensioni geopolitiche, impone un approccio estremamente prudente e reattivo.

Il prefetto Domenico Lione ha immediatamente convocato il Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, un organismo cruciale per la valutazione e la mitigazione dei rischi.

Questa riunione si configura come un’analisi preventiva dettagliata, un’evoluzione rispetto alla gestione della partita di Nations League dell’anno precedente, quando misure di isolamento simili furono implementate con successo.

L’obiettivo primario è garantire un evento sportivo sicuro per tutti i partecipanti e per la cittadinanza, minimizzando al contempo il rischio di infiltrazioni o atti di natura destabilizzante.

Il piano di sicurezza prevede un’ampia zona di prefiltraggio, estesa ben al di fuori dell’immediato perimetro dello stadio Friuli.

Questa area fungerà da cuscinetto, permettendo controlli approfonditi e l’impiego di tecnologie all’avanguardia per la rilevazione di armi, esplosivi e altri oggetti pericolosi.

L’attenzione si concentra non solo sulla prevenzione di atti violenti, ma anche sulla salvaguardia dell’ordine pubblico e sulla deterrenza di comportamenti che possano compromettere la sicurezza generale.

Nonostante l’importanza dell’evento, la prevendita dei biglietti registra un andamento contenuto, con meno di 5.000 tagli venduti rispetto alla capienza totale di circa 25.000 spettatori.

Contestualmente, diverse associazioni e comitati Pro Palestina hanno annunciato l’intenzione di organizzare manifestazioni di protesta nel centro cittadino, a distanza dallo stadio.

Per prevenire possibili disordini e garantire la fluidità del traffico, saranno attuati blocchi stradali e una rigorosa regolamentazione degli accessi all’area dello stadio, configurando di fatto una “zona rossa” con accesso limitato e controllato.

Un elemento di particolare rilevanza è l’interrogazione parlamentare presentata da Marco Grimaldi (AVS) al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che solleva interrogativi sulla presunta presenza di agenti del Mossad a Udine il 14 ottobre.

La richiesta di chiarimenti riguarda la natura e i limiti di una eventuale collaborazione tra servizi segreti stranieri e forze dell’ordine italiane, sollevando questioni di sovranità nazionale e trasparenza operativa.

Si richiede una definizione precisa dei protocolli, degli accordi e delle regole di ingaggio che disciplinerebbero l’operato di tali agenti sul suolo italiano, al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti e di prevenire qualsiasi forma di abuso o interferenza indebita.

L’evento si configura quindi non solo come un momento sportivo, ma anche come una prova di sicurezza nazionale, che richiede una risposta coordinata e trasparente da parte delle istituzioni.