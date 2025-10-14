Udine, manifestazione pro Palestina: la città in fermento.

Udine si presenta come un palcoscenico teso, teatro di un’espressione collettiva che trascende la semplice protesta calcistica.

La città, in una veste quasi corazzata, accoglie un flusso di manifestanti, non solo locali ma provenienti da diverse regioni italiane, riuniti attorno alla causa pro Palestina, in risposta alla partita Italia-Israele in programma allo stadio Friuli.

Un’energia palpabile anima piazza della Repubblica, punto nevralgico del corteo organizzato dal Comitato per la Palestina di Udine, un’iniziativa che vanta il supporto di oltre trecento realtà sociali, associazioni e gruppi di attivisti.

La presenza umana è significativa, un mosaico di età e provenienze unite da una ferma adesione alla causa palestinese.

I cartelli, un eloquente coro silenzioso, increspano l’aria con slogan come “Boicotta Israele”, denunciando un presunto coinvolgimento della Federazione Italiana Giuoco Calcio in dinamiche più ampie di responsabilità politica.

Le urla e i canti, amplificati da ritmi percussivi, invocano “Free Palestine”, espressione di un desiderio di liberazione e giustizia.

La frase “Siamo tutti palestinesi” si erge a simbolo di solidarietà umana, un ponte che connette individui di diverse storie e culture attorno a un ideale condiviso.

La maxi bandiera della pace, srotolata con solennità, rappresenta un’aspirazione a un futuro di convivenza e dialogo.

Il centro cittadino, insolitamente defilato, risente della tensione palpabile: molti negozi e bar hanno abbassato le saracinesche, testimonianza di un clima di incertezza e precauzione.

La piazza è presidiata da un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, in un tentativo di garantire l’ordine pubblico e gestire il flusso di persone.

Si prevede un ritardo nell’inizio del corteo, una scelta strategica volta a consentire l’arrivo ordinato di tutti i gruppi provenienti da fuori città e a favorire una sistemazione fluida lungo il percorso.

Questo slittamento suggerisce una volontà di organizzazione e controllo, in contrapposizione a possibili scenari di disordine o confronto.

Al di là della specifica protesta contro la partita, l’evento si configura come un momento di forte denuncia politica, con critiche esplicite rivolte all’operato del governo e dell’amministrazione regionale.

L’iniziativa, più che una reazione a un singolo evento sportivo, si presenta come una manifestazione di profonda preoccupazione per la situazione palestinese e un appello a un impegno più ampio per la giustizia e i diritti umani, un’eco di un dibattito globale che si fa sentire anche in una tranquilla città friulana.