Udine: Trecento in Piazza Contro l’Intervento USA in Venezuela

Un’onda di dissenso ha incrociato il cuore di Udine oggi, con una mobilitazione che ha visto radunarsi in Piazza Matteotti una folla stimata in oltre trecento persone.

L’evento, promosso da un ampio fronte di quaranta collettivi locali – partiti politici, associazioni di volontariato, organizzazioni sindacali e gruppi informali – si è configurato come una vibrante espressione di opposizione all’intervento statunitense in Venezuela, intrecciando la denuncia di questa specifica ingerenza con una più ampia rivendicazione di principi di giustizia globale.

La piazza si è animata di simboli potenti: striscioni a sostegno della Palestina, bandiere palestinesi che evocavano la lotta per l’autodeterminazione, e manifesti che inneggiavano alla pace.

L’iniziativa non si è limitata a una critica diretta delle politiche statunitensi, ma ha puntato a riaccendere un dibattito cruciale sul rispetto del diritto internazionale, un pilastro fondamentale per la salvaguardia dei diritti umani e la prevenzione di conflitti armati.

Gli organizzatori hanno sottolineato come le politiche militari e gli interventi esterni abbiano conseguenze devastanti, non solo in termini di vite umane, ma anche per l’ambiente e la stabilità sociale delle comunità coinvolte.

“Questo afflusso di persone dimostra che una parte significativa della società rifiuta l’impunità basata sulla forza e aspira a un futuro fondato su principi di equità, giustizia e autodeterminazione,” ha affermato Andrea Di Lenardo, rappresentante dell’Associazione Volontariato Sovrano (AVS).

“Non possiamo tollerare che il diritto internazionale sia un principio flessibile, applicato selettivamente a seconda degli interessi geopolitici.

Chiediamo con forza il ritiro delle forze militari straniere e un sostegno attivo a soluzioni pacifiche, basate sul dialogo e sulla cooperazione internazionale.

”La manifestazione, caratterizzata da un’atmosfera pacifica e partecipativa, ha rappresentato un momento di riflessione e di impegno.

Gli organizzatori hanno preannunciato un’intensificazione della mobilitazione, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere alternative al conflitto e difendere la libertà dei popoli, rivendicando il diritto sovrano di ogni nazione di determinare il proprio destino senza ingerenze esterne.

L’evento si è concluso con la ferma intenzione di tradurre la partecipazione di oggi in un’azione continua a favore della pace e della giustizia globale, contrastando le narrazioni dominanti che giustificano la guerra e la violazione dei diritti umani.