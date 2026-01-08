Udine: Violenza in un bar e controlli intensivi, 6 indagati

Un episodio di violenza in un bar della provincia di Udine ha visto protagonista un uomo di 39 anni, ora al vaglio dell’autorità giudiziaria con l’accusa di lesioni personali aggravate.

La dinamica, scaturita da una discussione all’interno del locale, ha portato a un violento scontro fisico, culminato con l’aggressione con un bicchiere all’altezza della testa di un altro cliente.

Quest’ultimo, soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, versa in condizioni serie, sebbene al momento non sia in pericolo di vita.

I Carabinieri, intervenuti prontamente, hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e accertare le responsabilità.

Parallelamente, nell’ambito di una più ampia strategia di controllo del territorio, intensificata per garantire sicurezza durante le festività dell’Epifania, i Carabinieri del Comando provinciale di Udine hanno eseguito una serie di interventi mirati.

Tra questi, un arresto per violazione delle prescrizioni relative all’arresti domiciliari.

Un uomo di 45 anni, già sottoposto a tale misura restrittiva, è stato sorpreso a non rispettare le limitazioni imposte, venendo quindi trasferito presso la casa circondariale di Udine.

La violazione delle misure cautelari rappresenta un reato autonomo e dimostra la necessità di un controllo costante per assicurare il rispetto delle normative.

Le attività di controllo hanno inoltre portato alla contestazione di guida in stato di ebbrezza a due individui, di 29 e 45 anni.

In entrambi i casi, le analisi effettuate hanno confermato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, comportando il ritiro immediato della patente di guida e l’avvio delle procedure per la sospensione.

L’abuso di alcol alla guida costituisce un grave pericolo per la sicurezza stradale e mette a rischio non solo la vita del conducente, ma anche quella di altri utenti della strada.

Le indagini proseguono senza sosta, rivelando ulteriori illeciti.

Una giovane donna di 29 anni è stata segnalata alla magistratura per reati connessi alla ricettazione e all’utilizzo fraudolento di carte di credito, evidenziando un possibile coinvolgimento in attività illecite di natura finanziaria.

Un uomo di 49 anni, invece, si è trovato ad affrontare l’accusa di falsità ideologica commessa in atto pubblico, dopo che un controllo stradale ha rivelato l’utilizzo improprio di un permesso provvisorio di guida.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che l’uomo era privo della patente da oltre un anno, a seguito di un provvedimento di revisione emesso dalla Motorizzazione civile, sottolineando l’importanza di una verifica accurata dei documenti presentati durante i controlli e l’inganno alle autorità.

L’episodio solleva interrogativi sulla verifica dei documenti e sulla necessità di una maggiore attenzione da parte delle autorità.