Uniud 2025-2026: Innovazione, Ricerca e Futuro Internazionale

L’Università di Udine si proietta verso il futuro accademico 2025-2026 con un ambizioso programma, delineato dal Rettore Angelo Montanari, che pone al centro l’innovazione didattica, l’eccellenza nella ricerca, un’apertura internazionale strategica e un profondo radicamento nel territorio friulano.

Montanari ha ribadito il ruolo imprescindibile delle università come fulcro della produzione e disseminazione del sapere, sottolineando la necessità per l’Uniud di rafforzare le collaborazioni esistenti e di crearne di nuove, estendendo la cooperazione non solo a livello nazionale, ma anche transfrontaliero e globale.

L’obiettivo è promuovere percorsi di studio e ricerca congiunti, che favoriscano lo scambio di competenze e la condivisione di risorse.

Il Rettore ha evidenziato come il recente bilancio di previsione, approvato in pareggio, rappresenti una solida base per l’autonomia dell’Ateneo e una garanzia di sostenibilità economica, elementi cruciali per mantenere la reputazione del Friuli come regione all’avanguardia in termini di qualità didattica, ricerca applicata e gestione amministrativa.

Un’analisi attenta del futuro demografico dell’Ateneo rivela una sfida significativa: nei prossimi dieci anni, circa il 36% del corpo docente e dei ricercatori raggiungerà l’età pensionabile, accompagnata da un ricambio generazionale anche tra il personale tecnico-amministrativo (oltre il 25%).

Questa transizione impone una pianificazione strategica e un investimento mirato sulle nuove generazioni di studiosi.

Montanari ha lanciato un appello per l’implementazione di un piano nazionale dedicato, esprimendo l’impegno dell’Uniud a favorire l’ingresso di giovani ricercatori dotati di competenze internazionali e a garantire un equilibrio di genere all’interno del corpo docente.

L’orizzonte internazionale si arricchisce con l’annuncio di nuovi accordi di doppio titolo e programmi di mobilità, che collegheranno l’Europa con l’Asia, con particolare attenzione a Cina e Giappone.

Questo impegno si traduce in un potenziamento dell’attrattività per studenti stranieri, attualmente circa 250 immatricolati, e in un’offerta formativa sempre più orientata alle esigenze di un mondo globalizzato.

Guardando al 2028, anno del cinquantesimo anniversario dell’Ateneo, Montanari ha rivendicato il ruolo dell’Uniud come polo di attrazione per talenti e motore di sviluppo per la città universitaria.

Un ruolo che non si concepisce come espressione di una leadership individuale, ma come sintesi delle energie e delle aspirazioni di una comunità.

L’affermazione finale del Rettore, “Non mi sento un uomo solo al comando, ma l’espressione di una comunità,” sottolinea la centralità della collaborazione e del consenso per affrontare le sfide e realizzare gli obiettivi ambiziosi che attendono l’Università di Udine nel suo prossimo futuro.

La visione di un Ateneo proiettato verso l’eccellenza si fonda, dunque, sulla consapevolezza che il successo collettivo è il frutto di un impegno condiviso.