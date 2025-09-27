Vasco Rossi, truffa a San Candido: un fan derubato e indagini

Il desiderio di assistere a un concerto iconico, come quello di Vasco Rossi in programma a Udine il 28 giugno del prossimo anno, può rendere vulnerabili anche acquirenti generalmente cauti.

Un cittadino di San Candido, provincia di Bolzano, lo ha scoperto amaro quando, dopo aver effettuato un bonifico di 265 euro per l’acquisto di tre biglietti, si è visto spiazzato: i tanto attesi pass per l’evento non sono mai pervenuti.

L’episodio, purtroppo emblematico di un fenomeno in crescente diffusione, ha spinto l’uomo a confidare nella tutela delle Forze dell’Ordine, rivolgendosi ai carabinieri e denunciando la truffa.

L’inchiesta, condotta con scrupolo da parte dei militari dell’Arma, ha portato all’identificazione e alla deferenza in stato di libertà di un uomo di 42 anni, residente nella provincia di Torino, ipotizzando il reato di truffa aggravata.

La vicenda solleva una questione cruciale: la crescente sofisticazione delle tecniche fraudolente online, che sfruttano l’entusiasmo dei fan e la scarsa consapevolezza degli utenti.

Questo episodio non è un caso isolato, ma rientra in un contesto più ampio di truffe legate alla vendita di biglietti per eventi musicali e sportivi, un mercato spesso alimentato dalla scarsità di disponibilità e dalla domanda elevata.

I truffatori, abilmente, approfittano della frenesia dell’acquisto, offrendo biglietti a prezzi allettanti, spesso al di sotto del valore di mercato, per poi svanire con il denaro delle vittime.

I carabinieri, consapevoli della dilaganza di questi schemi illeciti, lanciano un monito a tutta la cittadinanza: la prudenza è l’arma più efficace contro i truffatori.

È fondamentale diffidare di offerte eccessivamente convenienti, che spesso celano una trappola.

Prima di procedere all’acquisto, è indispensabile verificare l’affidabilità del venditore, controllando recensioni, referenze e, ove possibile, la sua identità.

Si raccomanda, inoltre, di privilegiare l’utilizzo di piattaforme ufficiali, autorizzate dalla società organizzatrice dell’evento, e di utilizzare canali di pagamento sicuri, che offrano garanzie in caso di controversie o frodi.

La protezione dei propri dati personali e finanziari deve essere una priorità assoluta, soprattutto quando si interagisce online.

In definitiva, un acquisto consapevole e informato è la chiave per evitare di diventare vittima di una truffa e per poter godere appieno dell’emozione di un concerto.