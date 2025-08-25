Verona, pareggio sudato: Zanetti esalta resilienza e giovani talenti.

Un pareggio conquistato con sudore e determinazione, contro un avversario di spessore, capace di mettere in difficoltà qualsiasi formazione.

Paolo Zanetti, al termine dell’incontro disputato in casa dell’Udinese, ha sottolineato la resilienza e l’impegno profuso dai suoi giocatori, evidenziando come il risultato ottenuto rappresenti un passo avanti significativo, pur nella consapevolezza di un percorso ancora lungo e complesso.

“Abbiamo estratto un punto prezioso da una partita durissima,” ha affermato il tecnico, “e questo è il frutto di un’abnegazione totale da parte dei ragazzi.

Il loro spirito combattivo è stato encomiabile.

“Il Verona, squadra in piena evoluzione, si presenta come un progetto in divenire, un “cantiere aperto” dove la costruzione di un’identità di gioco solida e riconoscibile richiede tempo, dedizione e una costante ricerca di miglioramento.

Zanetti non nasconde le aree di debolezza, ma si focalizza sugli aspetti positivi, come la capacità di reagire e di lottare su un campo ostile.

Un plauso particolare è stato rivolto al direttore sportivo per la capacità di scovare e portare in gialloblù talenti con un potenziale ancora inespresso.

L’esempio di Giovane, brasiliano reduce da un lungo stop, ne è la prova tangibile.

“Il direttore ha compiuto un’operazione intelligente,” ha spiegato Zanetti, “portando in rosa un giocatore con margini di crescita atletici e fisici enormi.

La sua integrazione rappresenta un’opportunità da non perdere.

“Anche l’inserimento di Nelsson, arrivato da pochi giorni, si è rivelato sorprendentemente efficace.

“Nelsson si è ambientato in maniera fulminea, come se facesse già parte del gruppo da mesi.

I giocatori di qualità hanno questa capacità di adattamento, di imprimere immediatamente il loro segno,” ha osservato il tecnico, sottolineando l’importanza di giocatori in grado di accelerare i tempi di rodaggio e di elevare il livello della squadra.

La prestazione difensiva è stata considerata di alto livello, un elemento imprescindibile per ambire a risultati concreti.

Tuttavia, Zanetti ha anche riconosciuto la necessità di affinare le trame offensive, di aumentare la creatività e la precisione nell’ultimo terzo campo.

“Dobbiamo migliorare la qualità del nostro gioco, aumentare la nostra capacità di creare occasioni da gol,” ha concluso, guardando al futuro con ottimismo e consapevolezza delle sfide ancora da affrontare.

La strada è tracciata: lavoro, dedizione e un continuo affinare i dettagli saranno le chiavi per trasformare il Verona in una squadra competitiva e capace di esprimere un calcio moderno e coinvolgente.